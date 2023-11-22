Убийство Вакуленко: приказ отдал боевик "ЛНР", сестра которого пережила оккупацию Ирпеня — СМИ

По данным следствия, к убийству причастны уроженцы временно оккупированного Луганска Нескородьев и Удоденко. Писатель не согласился на сотрудничество с врагом.

Украинские правоохранители установили двух российских военных из так называемой "ЛНР", которых подозревают в убийстве детского писателя и поэта Владимира Вакуленко во время оккупации города Изюм Харьковской области, сообщает"Слідство.Інфо"

По данным журналистов, к убийству Владимира Вакуленко в селе Капитоловка Изюмского района во время оккупации Харьковщины причастны уроженцы Луганска, родственники одного из которых проживают на оккупированных территориях и в Киевской области.

Уведомление о подозрении

Правоохранители сообщили, что установили двух боевиков из Луганщины, которых подозревают в убийстве Владимира Вакуленко и еще трех мужчин. Офис Генерального прокурора обнародовал сообщение о подозрении Нескородьеву В.В. (командир одной из рот "ЛНР" с позывным "Лев") и Удоденко С.А. (пулеметчик по прозвищу "Удод"). Оба являются уроженцами временно оккупированного Луганска. По информации правоохранителей, Нескородьев Владислав Владимирович подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.27; ч. 2 ст. 28; ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, а именно отдачи приказа и соисполнения в жестоком обращении с гражданским населения на оккупированной территории и других нарушениях.

Что известно о трагическом событии

По данным следствия, военные РФ в марте 2022 года провели обыск в доме Вакуленко и похитили писателя вместе с сыном-подростком, который имеет инвалидность. Писатель не согласился на сотрудничество с врагом и военные сначала вернули его с сыном домой. Позже Нескородьев приказал солдатам силой вытащить Владимира из дома. Российские военные забрали и его рюкзак с украинскими шевронами и нашивками воинских частей ВСУ. Через несколько дней местные нашли рюкзак в Капитоловке, что в 15 минутах езды от Изюма.

Подозреваемый Нескородьев предположительно отдал приказ солдату Удоденко расстрелять Вакуленко. Тело Вакуленко идентифицировали среди похороненных во время эксгумации в ноябре 2022 года.

Родная сестра пережила оккупацию Ирпеня

Журналисты нашли родную сестру Владислава Нескородьева и пообщались с ними. По информации "Слідства.Інфо", родная сестра Владислава Сюзанна после оккупации Луганска в 2014 году переехала в город Ирпень Киевской области

Во время разговора сестра Нескородьева сообщила, что впервые услышала о военных преступлениях, в которых подозревают ее брата.

"Я вообще не знаю всю эту историю... Мы из самого Луганска. Я уехала еще в 2014 году. А брат остался, и я даже не знаю где он, что с ним", — рассказала она.

Сюзанна рассказала, что в начале полномасштабного вторжения не успела выехать с детьми в безопасное место. Ее семья пережила оккупацию в Ирпене.

По ее словам, с братом она поссорилась, связь не поддерживает и не знает, чем он занимается: "Мы с ним не общаемся лет 7. Я даже не знаю, где он, что с ним. Мы всегда общались не очень. Последний раз виделись еще в 2014 году, когда мы были в Луганске".

Что известно о Владимире Вакуленко

Фото: Вікіпедія

Владимир Владимирович Вакуленко — украинский общественный деятель, прозаик, поэт, переводчик, википедист и нумизмат. Автор тринадцати книг. Лауреат литературных премий.

Родился 1 июля 1972 года в селе Капитоловка Изюмского района Харьковской области. Погиб между 24 марта и 12 мая 2022 года, точная дата и обстоятельства неизвестны. Автор книг: "Монограмота", "Вы...не", "Папина книга", "Аистовые ключи", "Три заснеженные истории" и других.

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