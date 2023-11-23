"Обстановка на фронте усложнена": Залужный впервые поучаствовал в заседании "Рамштайн" (фото)
По словам Главнокомандующего, Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонные и наступательные операции
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые принял участие в заседании контактной группы по обороне Украины в рамках формата "Рамштайн". Об этом он сообщил у себя в Telegram.
Залужный сообщил, что проинформировал партнеров о ситуации на поле боя. По его словам, обстановка на фронте усложнена, но контролируется.
"Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонные и наступательные операции. Доложил о действиях россиян, угрозах и их предполагаемых планах на ближайшее время", — сообщил Залужный.
По его словам, он также поблагодарил партнеров за работу коалиции, которая укрепила украинские позиции и возможности.
"Объявленные пакеты помощи усилят украинскую систему противовоздушной обороны, артиллерию, РЭБ и другие важные составляющие", — написал Залужный.
Также он поделился фотографиями с места событий.
Напомним, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров назвал 5 главных итогов 17-го "Рамштайна". По словам главы Минобороны, партнеры помогут защитить украинское небо от российских атак при помощи современной ПВО. Есть еще несколько громких анонсов, которые министр не стал разглашать.