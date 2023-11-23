Продолжаем держать инициативу: в 3-й ОШБр рассказали об обстановке под Бахмутом (видео)

Майор Родион Кудряшов рассказал, что погодные условия выровнялись, что позволяет привлекать все механизмы, которые применяются на переднем крае.

Заместитель командира 3-й ОШБр, майор Родион Кудряшов рассказал, что украинские военные продолжают удерживать инициативу на переднем крае Бахмутского направления. Об этом он рассказал в эфире канала "Эспрессо".

Как рассказал Кудряшов, ситуация на Бахмуте очень динамичная, но ВСУ ее полностью контролируют. Сейчас погодные условия выровнялись, что позволяет привлекать все механизмы, которые применяются на переднем крае.

"Как противник, так и ВСУ пытаются улучшить свое тактическое и оперативное положение. Силы обороны не дают противнику это сделать, и в некоторых случаях переходят к контратакующим мерам, штурмовым и рейдовым действиям", — сказал он.

Кудряшов заявил, что ВСУ смогли нивелировать наступательный потенциал.

"Это были действия врага, связанные с техникой и пехотой, ночные попытки спецназовцев РФ захватить наши позиции. Все эти меры были безрезультатны для врага. Можно констатировать, что мы не только отразились, но и продолжаем держать инициативу на переднем крае", — подчеркнул он.

Кудряшов заявил, что украинские военные видят передвижения врага, накопления и скопления его сил, логистику. Это помогает наносить врагу огненное поражение.

Напомним, что заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что в его бригаде, "Азове" и "Кракене" есть агентура, которая пробует сливать информацию. Так, его бойцы сталкивались с ситуациями, когда при выходе для выполнения боевой задачи их уже ждал враг. Он отметил, что подобные ситуации случались под Бахмутом, а также фиксируются и сейчас.