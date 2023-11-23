ВС РФ продвинулись под Купянском и готовятся усилить штурмы, — ISW (карты)

По данным российских источников, оккупационная группировка незначительно продвинулась и в Серебрянском лесничестве (10 км от Кременной). Но подтверждений тому аналитики не нашли.

22 ноября российские войска продолжили атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная и добились подтвержденного продвижения. Согласно геолоцированным кадрам, опубликованным 22 ноября, у российских войск есть некоторое продвижение к востоку от Синьковки (8 км от Купянска). Об этом говорится в сводке "Института изучения войны" от 22 ноября.

Российский "военкор" утверждает, что ВС РФ незначительно продвинулись и в Серебрянском лесничестве (10 км от Кременной). Но у аналитиков нет тому подтверждений.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска безуспешно атаковали в районе Синьковки и Ивановки (20 км от Купянска), Петропавловки (7 км от Купянска) и на Сиверском направлении (19 км от Кременной).

Карта "DeepState" | Купянск на карте

Наступление РФ на Купянск: темп атак вырастет

В ближайшее время темпы наступления на Купянском направлении могут возрасти еще больше, поскольку оккупационная группировка в этом районе завершает перегруппировку, об этом сообщил украинский военный обозреватель Константин Машовец.

Российские источники также указали, что 22 ноября ВСУ провели безуспешные наземные атаки в районе Купянска и Кременной.

Карта ISW | Купянск на карте

В утренней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что на Купянском направлении отражены 12 атак, и что станция Купянск-Узловой, среди прочих, подверглась авиаудару.

"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отражено 12 атак", — говорится в публикации.

Напомним, что командование РФ разрабатывает неудачные планы для оккупационной группировки в районе левого берега Днепра, где на каждого солдата РФ приходится три дрона ВСУ.

Также сообщалось, что в Кремле пытаются успокоить россиян из-за успехов ВСУ на Херсонщине.