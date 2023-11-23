Путин занял еще более антиизраильскую позицию и пытается подорвать поддержку Украины, — ISW

По словам аналитиков, глава Кремля пытается использовать ближневосточный конфликт в своих целях, поддерживая одновременно интересы Ирана.

В своем видеообращении во время саммита G20 российский президент Владимир Путин озвучил еще более антиизраильскую позицию и попытался показать то, что он считает лицемерным осуждение российского вторжения в Украину со стороны Запада. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 22 ноября.

По словам Путина, участники саммита G20, которые заявляют, что их шокирует продолжающаяся война в Украине, якобы должны быть шокированы "кровавым" Евромайданом 2014 года. Он повторил привычный кремлевский нарратив о якобы развязанной Украиной войне на Донбассе. И попытался связать события в Украине с "уничтожением гражданского населения в Палестине, в секторе Газа", что все же стало отступлением от прежних формулировок, в которых по большей части содержались призывы к миру и урегулированию войны между Израилем и ХАМАС, из-за которой Запад якобы уменьшит поддержку Украины.

Заявления Путина 22 ноября относительно войны между Израилем и боевиками ХАМАС — еще одна попытка использовать ближневосточный конфликт, чтобы подорвать поддержку Украины со стороны Запада. Это также сигнал поддержки иранских интересов в регионе.

Напомним, что в Кремле обеспокоены тем, какой будет поддержка президента РФ в 2024 году. По словам аналитиков, российское руководство может быть обеспокоено уровнем поддержки Путина среди непосредственных участников войны против Украины, но главная угроза — родственники мобилизованных.

Также сообщалось, что Путин не спешит объявлять всеобщую мобилизацию, потому что помнит историю войны в Афганистане, когда, по словам журналистов, добиться вывода войск во многом удалось благодаря деятельности солдатских матерей.