"Есть много условий": президент Чехии назвал сроки, когда РФ сможет восстановить боеспособность

Чешский лидер подчеркнул, что при любых условиях не только Чехия воспринимает Россию как реальную угрозу номер один в Европе, но и все страны НАТО.

Россия может восстановить свою боеспособность за 5-7 лет, но это будет зависеть от результатов ее войны в Украине. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции в Праге 22 ноября, передает "Укринформ".

"Согласно современным расчетам, России потребуется минимально 5-7 лет на восстановление своей боеспособности. С другой стороны, в этих расчетах есть много условий, которые могут изменить ситуацию. Многое будет зависеть от того, каким будет результат войны, как из нее выйдет Украина, как Россия", — сказал экс-генерал НАТО, президент Чехии Петр Павел.

Он отметил, что Чехия воспринимает Россию, как угрозу номер один в Европе, в частности, так воспринимают ее и страны-члены НАТО. Поэтому, подчеркнул Павел, все европейские армии готовятся к возможности "конфликта высокой интенсивности", поскольку после войны в Украине этого нельзя исключать.

"Все мы в НАТО воспринимаем эту ситуацию как серьезную, хотя и, однозначно, не хотим", — сказал чешский лидер.

Он отметил, что поддержка Украины является важной для безопасности стран Европы, а РФ должна ответить за свои преступления в Украине и нанесенный ущерб. По его словам, Прага, Варшава, Братислава и Будапешт видят ситуацию в Украине реалистично и осознают низкий уровень проблем.

"То, что некоторые страны больше акцентируют на военной помощи, другие — на финансовой или гуманитарной, является хорошим, ведь из этих компонентов потом складывается полная картина, полный пазл поддержки, в которой Украина нуждается", — считает чешский лидер.

Напомним, что 21 ноября глава Чехии Петр Павел заявил, что поставки оружия Киеву тормозится, поэтому есть "большой риск" усталости от войны.

Ранее сообщалось, что Чехия продолжила программу обучения бойцов ВСУ. Украинских бойцов будут обучать инструкторы из вооруженных сил стран-членов НАТО.