"Если упадет Украина, то упадем мы все": президент Чехии призвал мир поддерживать Украину

Президент Чехии Павел напомнил послам о грубых нарушениях международного права в Украине и нападениях России на невинных людей.

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Президент Чешской Республики Петр Павел заявил, что международные партнеры должны настойчиво оказывать помощь Украине в войне против России. Иначе украинский суверенитет потерпит поражение, но вместе с ним падут и западные государства. Об этом он заявил 27 октября во время встречи с дипломатами, работающими в Чехии, которые работают в Праге по случаю национального праздника 28 октября, передает 420on.

Политик отметил, что в Украине нарушается международное право, а Россия нападает на невинных людей, стабильность в мире заметно пошатнулась.

"С тех пор мы стали свидетелями многих тревожных событий в мире, которые продемонстрировали важность и необходимость открытого общения как инструмента предотвращения будущей эскалации", — сказал Павел.

По мнению президента, нынешние конфликты невозможно решить, просто выслушав обе стороны и проведя мнимую линию где-то посередине. Он он напомнил послам о грубых нарушениях международного права в Украине и нападениях России на невинных людей.

По словам главы государства, Чехия остается верной своей позиции и поддерживает суверенитет Украины. "Если Украина упадет, то упадем мы все", — сказал он.

Российский посол в Чешской Республике Александр Змиевский не был приглашен на встречу.

Напомним, 18 октября Фокус писал, что Чехия готова отказаться от нефти и ядерного топлива из России. По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, страна также готовится к строительству новых ядерных реакторов, как обычных, так и малых модульных.