"Якщо впаде Україна, то впадемо ми всі": президент Чехії закликав світ підтримувати Україну

Президент Чехії Павел нагадав послам про грубі порушення міжнародного права в Україні та напади Росії на невинних людей.

Related video

Президент Чеської Республіки Петр Павел заявив, що міжнародні партнери мають наполегливо надавати допомогу Україні у війні проти Росії. Інакше український суверенітет зазнає поразки, але разом з ним впадуть і західні держави. Про це він заявив 27 жовтня під час зустрічі з дипломатами, які працюють в Чехії, які працюють у Празі з нагоди національного свята 28 жовтня, передає 420on.

Політик зазначив, що в Україні порушується міжнародне право, а Росія нападає на безневинних людей, стабільність у світі помітно похитнулася.

"З того часу ми стали свідками багатьох тривожних подій у світі, які продемонстрували важливість та необхідність відкритого спілкування як інструменту запобігання майбутній ескалації", – сказав Павел.

На думку президента, нинішні конфлікти неможливо вирішити, просто вислухавши обидві сторони та провівши уявну лінію десь посередині. Він він нагадав послам про грубі порушення міжнародного права в Україні та напади Росії на невинних людей.

За словами глави держави, Чехія залишається вірною своїй позиції та підтримує суверенітет України. "Якщо Україна впаде, то падемо ми всі", — сказав він.

Російського посла у Чеській Республіці Олександра Зміївського не було запрошено на зустріч.

Нагадаємо, 18 жовтня Фокус писав, що Чехія готова відмовитися від нафти і ядерного палива з Росії. За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, країна також готується до будівництва нових ядерних реакторів, як звичайних, так і малих модульних.