"Через лічені місяці": Чехія готова відмовитися від нафти і ядерного палива з Росії

За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, країна також готується до будівництва нових ядерних реакторів, як звичайних, так і малих модульних.

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Чехія припинить імпортувати нафту і ядерне паливо з Росії вже в найближчі кілька місяців, що дасть їй змогу досягти "енергетичної незалежності". Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає видання iROZHLAS.

"Чеська Республіка має стати набагато сильнішою державою з погляду енергетики, включно з контролем над ключовими сировинними ресурсами", — сказав Фіала.

Згідно з його заявою, торік уряд вжив заходів щодо скорочення залежності від Росії і планує продовжувати цей курс. Він також активно працює над зміцненням ролі держави в енергетичній сфері, яка, як підкреслив Фіала, є стратегічно важливою.

"Чеська держава взяла на себе відповідальність за значну частину того, що донедавна перебувало в руках приватних інвесторів або інших держав. Ці кроки у сфері енергетичної безпеки були абсолютно необхідні, вони необхідні і пов'язані з тими загрозами і викликами, з якими ми стикаємося", — сказав прем'єр-міністр.

Він наголосив, що Чехія вже закріпила свою частку в СПГ-терміналах, придбала компанію-оператора Net4Gas і готується до збільшення пропускної спроможності трансальпійського газопроводу TAL. Крім того, країна активно готується до будівництва нових ядерних реакторів, включно з як традиційними, так і малими модульними.

"Цими кроками ми формуємо справжню енергетичну незалежність, що вельми значуще в сучасних умовах", — наголосив він.

Фіала також наголосив на важливості зміцнення економіки для забезпечення національної безпеки. Він виокремив розвиток транспортної інфраструктури як важливий аспект, але наголосив, що підтримка освіти, науки та досліджень, а також їхня інтеграція з промисловістю, мають не менш важливе значення.

Тим часом 17 жовтня стало відомо, що у США вже розробляють план, який дасть змогу ще більше контролювати стелю цін на російську нафту. Так, Мінфін країни розглядає можливість запровадити нові обмеження проти тих, хто обходить санкції і купує "чорне золото" з РФ.

Також Фокус писав, що за оцінками Bloomberg, РФ відправляє свою нафту на зберігання в Африку.