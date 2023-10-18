"Через считанные месяцы": Чехия готова отказаться от нефти и ядерного топлива из России

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, страна также готовится к строительству новых ядерных реакторов, как обычных, так и малых модульных.

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Чехия прекратит импортировать нефть и ядерное топливо из России уже в ближайшие несколько месяцев, что позволит ей достичь "энергетической независимости". Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает издание iROZHLAS.

"Чешская Республика должна стать гораздо более сильным государством с точки зрения энергетики, включая контроль над ключевыми сырьевыми ресурсами", – сказал Фиала.

Согласно его заявлению, в прошлом году правительство приняло меры по сокращению зависимости от России и планирует продолжать этот курс. Он также активно работает над укреплением роли государства в энергетической сфере, которая, как подчеркнул Фиала, является стратегически важной.

"Чешское государство взяло на себя ответственность за значительную часть того, что до недавнего времени находилось в руках частных инвесторов или других государств. Эти шаги в сфере энергетической безопасности были абсолютно необходимы, они необходимы и связаны с теми угрозами и вызовами, с которыми мы сталкиваемся", – сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что Чехия уже закрепила свою долю в СПГ-терминалах, приобрела компанию-оператора Net4Gas и готовится к увеличению пропускной способности трансальпийского газопровода TAL. Кроме того, страна активно готовится к строительству новых ядерных реакторов, включая как традиционные, так и малые модульные.

"Этими шагами мы формируем настоящую энергетическую независимость, что весьма значимо в современных условиях", — подчеркнул он.

Фиала также подчеркнул важность укрепления экономики для обеспечения национальной безопасности. Он выделил развитие транспортной инфраструктуры как важный аспект, но подчеркнул, что поддержка образования, науки и исследований, а также их интеграция с промышленностью, имеют не менее важное значение.

Тем временем 17 октября стало известно, что в США уже разрабатывают план, который позволит еще больше контролировать потолок цен на российскую нефть. Так, Минфин страны рассматривает возможность ввести новые ограничения против тех, кто обходит санкции и покупает "черное золото" из РФ.

Также Фокус писал, что по оценкам Bloomberg, РФ отправляет свою нефть на хранение в Африку.