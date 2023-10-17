Москву лишили денег: почему Индия получает нефть из РФ, но не платит за нее

В правительстве Индии зреет недовольство тем, что местные компании оплачивают российскую нефть в юанях. Это привело к задержкам в оплате по меньшей мере семи партий топлива.

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На фоне международных санкций Россия перенаправила экспорт своих энергоносителей на Восток, а Индия, как когда-то Европейский Союз, стала одним из крупнейших покупателем российской нефти. При этом для сделок с российскими поставщиками нефтеперерабатывающие заводы Индии согласились использовать китайский юань, роль которого в финансовой системе РФ серьезно возросла, когда Москву лишили доступа к финансовым сетям доллара и евро за полномасштабную агрессию против Украины. Но теперь уже индийскому правительству не нравится рассчитываться за импорт российской нефти в китайских юанях, из-за чего РФ не может получить платежи за как минимум семь грузов, пишет агентство Reuters.

По данным журналистов, речь идет о нефти, которую нефтеперерабатывающие заводы Индии получили в конце сентября 2023 года. Как отмечается, за эти поставки РФ пока так и не получила деньги.

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"К срыву поставок споры по оплате пока не привели поскольку российские компании, такие как "Роснефть", продолжают поставлять нефть государственным индийским нефтеперерабатывающим заводам, которые ищут альтернативные способы расчетов", — сказано в сообщении.

Представители нефтеперерабатывающей отрасли говорят, что расчеты в юанях увеличивают расходы, поскольку рупии нужно конвертировать в гонконгские доллары, а затем в юани. Это на 2-3% дороже, чем расчеты в дирхамах.

Отмечается, что пока неизвестно, поручило ли правительство государственным нефтеперерабатывающим заводам прекратить расчеты в юанях, однако два представителя из индийского министерства финансов в разговоре с журналистами отметили, что такая возможность существует.

"Если у частной фирмы есть юани, чтобы рассчитаться за торговлю, то правительство не сможет этого остановить, но и не будет поощрять или способствовать такой торговле", — подчеркнул представитель министерства.

К тому же у нефтепереработчиков часто возникают проблемы с урегулированием торговли российской нефтью после того, как США и ЕС установили ценовой потолок на нефть из РФ на уровне в 60 долларов за баррель. Из-за этого покупатели начали искать альтернативные подходы для того, чтобы рассчитаться за поставки. Например, использовать дирхамы для грузов, стоимость которых превысила верхний предел.

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При этом, по информации агентства, трейдеры не против, чтобы сделки с Россией заключались в дирхамах. Но на расчетах в китайских юанях настаивают именно российские продавцы.

Тем временем 17 октября стало известно, что в США уже разрабатывают план, который позволит еще больше контролировать потолок цен на российскую нефть. Так, Минфин страны рассматривает возможность ввести новые ограничения против тех, кто обходит санкции и покупает "черное золото" из РФ.

Также Фокус писал, что по оценкам Bloomberg, РФ отправляет свою нефть на хранение в Африку.