Отец двоих детей, больной панкреатитом, хотел избежать мобилизации: как его наказали

Мужчина получил повестку и был признан годным к службе, но в назначенное время для отправки в часть не явился. Позже он объяснил, что не был согласен с заключением медиков.

В Украине осудили мужчину, который пытался уклониться от мобилизации из-за своего состояния здоровья. Об этом известно из приговора Тернопольского горрайонного суда от 15 ноября.

Уроженец города Бучач является военнообязанным, был признан ВВК годным к службе и не имел права на отсрочку. 11 ноября прошлого года он получил повестку и 20 ноября должен был появиться в установленном ТЦК месте, но военные его так и не дождались.

На судебном заседании украинец признал свою вину лишь частично. Он заявил, что не смог прийти из-за своего состояния здоровья. Подсудимый объяснил, что у него периодически случаются приступы панкреатита, и тогда он как раз переживал очередное обострение проблем с желчным пузырем.

В подтверждение своих слов мужчина предоставил результаты УЗИ и другие медицинские справки. Он рассказал, что не обжаловал решение ВВК, но считает себя ограниченно годным к службе из-за проблем со здоровьем. В приговоре указано, что он нуждается в операции, но не имеет на нее денег.

Кроме того, украинец заявил, что содержит двух детей. Как выяснилось, они оба — совершеннолетние, но сын проживает вместе с отцом.

Подсудимый искренне раскаялся, но избежать наказания ему это не помогло. Его признали виновным и приговорили к трем годам заключения.

Напомним, в Украине будут судить мужчину, который сбежал из воинской части и призвал себя поймать. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

16 ноября в Сумах рассмотрели иск к президенту Владимиру Зеленскому и еще целому ряду учреждений. Мужчина требует создать вместо Украины государство "Священная Русь" и запретить есть сало.