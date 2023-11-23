Могут нести до 25 кг взрывчатки: оккупированный Крым атаковали БПЛА Mugin 5, — СМИ

По данным журналистов, один дрон якобы уничтожили на западном мысе Тарханкут, а другие упали возле объектов инфраструктуры.

В оккупированном Крыму оккупанты заметили несколько беспилотников ВСУ самолетного типа, которые летели атаковать полуостров. Об этом сообщает российское издание Mash.

"Четыре беспилотника ВСУ самолетного типа атаковали Крым. Предположительно, все были модели Mugin 5 pro китайского производства, которые засекли накануне на полуострове", — говорится в сообщении.

Отмечается, что один БпЛА уничтожили на западном мысе Тарханкут. Еще два якобы упали в поселке Черноморское, один из них рядом с жилым домом. Последний упал в ста метрах от СНТ "Кипарис" Черноморского района.

Традиционно сообщается об отсутствии жертв и разрушений.

"Такие дроны могут летать по 7 часов и нести на себе до 25 кг взрывчатки. Дальность — около 800 километров. Средняя скорость — 120 км/ч. Каждый стоит около $11 тысяч", — пишет Mash об обнаруженных дронах.

На момент публикации оккупационная администрация Крыма официально не комментировала информацию об атаке БПЛА

Напомним, что в России после удара украинского БпЛА умер пропагандист РФ Борис Максудов. Он работал в зоне так называемой "СВО" с первых дней и неоднократно был в Донецке, где снимал "военные преступления киевского режима".

Ранее сообщалось, что над Черным морем сбили уникальный вражеский БПЛА Mohajer-6. Дрон может нести бомбы и ракеты и достигать скорости 200 км/ч.