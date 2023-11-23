"Женщина выбрала": депутат Госдумы украл и тайно удочерил ребенка с Херсонщины (фото)

В ноябре 2022-го Подольский городской суд в Московской области отдал Маргариту в семью Миронова. При этом по просьбе усыновителей девочка стала Мироновой Мариной Сергеевной с местом рождения в России.

Российский депутат, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в августе 2022 года удочерил 10-месячную девочку Маргариту Прокопенко, которую вывез из Херсонской области. Об этом свидетельствуют документы, которые оказались в редакции изданием "Важные истории".

"Это первый документально доказанный случай усыновления украинского ребенка российским политиком такого ранга. По словам опрошенных нами юристов, с точки зрения международного права, это может квалифицироваться как военное преступление и считается геноцидом", — говорится в материале.

По информации СМИ, в конце августа 2022 года жена Миронова, Инна Варламова, приехала в Херсонскую область вместе с первым заместителем Миронова в Госдуме Яной Лантратовой. Выехали они уже не одни.

Местные оккупационные власти выдали на женщин доверенность на вывоз двух детей — 10-месячной Маргариты Прокопенко и двухлетнего Ильи Ващенко. До начала полномасштабного вторжения эти дети жили в Херсонском доме ребенка.

Инна Варламова и Сергей Миронов

Как детей незаконно вывезли в Москву

Во время приезда Варламовой и Лантратовой Маргарита лечилась от бронхита в Херсонской областной детской больнице, рассказала заведующая педиатрическим отделением больницы Наталья Лютикова.

По ее словам, жена Миронова приехала в больницу не сама, а с Татьяной Завальской, которую после оккупации Херсона назначили главой местного дома ребенка. Лютикова рассказала, что Варламову ей представили как "начальницу по делам детей из Москвы".

Инна Варламова (в центре), Яна Лантратова (справа от нее) и назначенная после оккупации главой Херсонского дома ребенка Татьяна Завальская (слева) в Херсонской области

Сотрудница больницы рассказала, что оккупационная чиновница чуть ли не ежедневно звонила ей с требованием выписать обоих детей из больницы.

"Когда я спросила, почему я должна выписывать больных детей, Татьяна Завальская сказала, что та женщина их выбрала и повезет в Москву, уже все готово и есть билеты", — говорит женщина.

На следующий день после выписки Маргариту и Илью забрали из дома ребенка. Официально детей вывезли в Москву для "обследования, определения дальнейшей тактики лечения и прохождения реабилитации". Через неделю дети оказались в Подмосковье.

Девочке из Украины изменили имя и место рождения

Уже в ноябре 2022-го Подольский городской суд в Московской области РФ отдал Маргариту в семью Миронова. При этом по просьбе усыновителей девочка стала Мироновой Мариной Сергеевной с местом рождения в подмосковном Подольске.

Запрос из подмосковного Минсоцразвития в Херсонский дом ребенка

Что касается похищенного мальчика, то его судьба до конца неизвестна. В сентябре 2023-го он получил российское свидетельство о рождении, в котором его местонахождение указано как Московская область.

Напомним, заместитель руководителя Запорожской областной военной администрации Евгений Мироненко сообщил, что из пяти населенных пунктов в Запорожской области эвакуировали всех детей. Речь идет о городе Гуляйполе, селах Новопавловка, Егоровка и Преображенка в Пологовском районе, а также Степногорск Васильевского района.

Также 14 ноября бывший детский омбудсмен, основатель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба сообщил, что с оккупированных территорий удалось вернуть четырех украинских детей вместе с их семьями. Кулеба отметил, что, в прошлом двое детей учились в украинской школе онлайн.