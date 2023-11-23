Уклонистов отправляли "на заработки" в ЕС: в Одессе разоблачили две схемы выезда из Украины (фото)

Два предпринимателя придумали, как можно переправлять за границу военнообязанных. Такая "услуга" стоила до 8 тысяч долларов.

В Одессе разоблачили директора кадрового агентства, который помогал уклонистам бежать в Евросоюз. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Фирма, которой руководил мужчина, специализируется на трудоустройстве украинцев за границу. Начальник подыскивал мужчин, которым грозит мобилизация, и предлагал им выезд за границу — "на заработки".

"Для нелегального пересечения границы фигурант продавал своим клиентам фиктивные справки об инвалидности и "списании" с воинского учета", — рассказали в ведомстве.

Фото с задержания, проведенного СБУ Фото: пресс-служба СБУ

Кроме того, "кадровик" предлагал уклонистам и другую схему выезда — в кабинах фур. В этом ему помогал знакомый, который руководил компанией-перевозчиком.

"Стоимость таких "услуг" составляла до 8 тысяч американских долларов. Сумма зависела от способа и срочности побега за границу", — отметили в СБУ.

Фото с задержания, проведенного СБУ Фото: пресс-служба СБУ

Организатора схем поймали "на горячем", когда он как раз получал "оплату" за выезд военнообязанного из Украины. Его сообщника также задержали.

Обоим руководителям фирм сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу. Теперь им грозит заключение на срок до 9 лет с конфискацией имущества.

Фото с задержания, проведенного СБУ Фото: пресс-служба СБУ

"Проверяется информация о возможной причастности к "схеме" других должностных лиц", — добавили в спецслужбе.

Напомним, в Украине осудили мужчину, который не явился по повестке для отправки в воинскую часть. На суде он заявил, что не согласен с заключением ВВК.

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