В Дрогобыче военный повалил на землю гражданского мужчину: что произошло (видео)

Мужчина в военной форме и неизвестный в гражданском устроили драку просто посреди улицы. Очевидец предположил, что снял очередной мобилизационный скандал, но как выяснилось, это не так.

Related video

В Дрогобыче произошла драка между военными и неизвестным. 22 ноября соответствующими кадрами с места инцидента поделилось местное медиа "Дрогобыч LIVE".

"А это уже ТЦК в Дрогобыче. Кого-то оно мне напоминает. Может, хватит делать это так?", — отметил автор видео.

На кадрах видно, как вблизи продуктового магазина происходит драка между мужчиной в форме и мужчиной в штатском. В результате, вероятно, военный с неизвестным падают на землю и продолжают бороться уже там.

Стоит отметить, что из видео непонятно, кто на кого напал. Еще двое мужчин в форме держатся в стороне и подходят ближе только после падения их, вероятно, сослуживца на землю.

В другом местном медиа "Дрогобыч City" проинформировали, что мужчина в штатском был нетрезв и сам подошел к военным. Отмечается, что он "неадекватно себя вел".

На момент публикации материала инцидент не прокомментировали ни в Дрогобычском районном ТЦК, ни во Львовском областном.

Напомним, 21 ноября во Львове произошла стычка между работниками ТЦК и гражданскими людьми. Как сообщали в региональном СМИ, военные силой заталкивали в автобус мужчину и выбили телефон из рук женщины. В военкомате после огласки инцидента заявили, что произошел "конфликт" и будет проведена проверка.

Позже ситуацию прокомментировал комендант Львовской области Тарас Грень. По его словам, неизвестно, происходит ли на видео "мобилизация по-львовски", но неправы были обе стороны.