Избиение военкома в Житомире: появилось новое видео конфликта (видео)

Конфликт произошел возле одного из магазинов в Житомире. На видео видно, что не только мужчина бил военкома.

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В Житомире 8 ноября в милицию с заявлением об избиении обратился работник ТЦК и СП и заявил об избиении неизвестным мужчиной. Вечером 9 ноября, в сети обнародовали большой фрагмент видео, на котором видно, что работники военкомата тоже применяли силу к "нападающему".

В кадре нет начала конфликта. Видео снято с камеры наблюдения на крыше заведения, а начало события скрывает козырек. Через несколько секунд в кадре появляются 4 мужчины в военной форме и один парень — в гражданском. Один из военных бьет его в лицо и тот падает на землю, сбив "тротуарку". Далее гражданский пытается ударить военного, а потом достает телефон, чтобы его снять на видео. Один из мужчин в форме выбивает у него телефон.

Парень в кепке все же пытается "дать сдачи" военному-обидчику, а другой их разнимает.

Как сообщило "Суспільне", инцидент произошел 8 ноября возле магазина на улице Гоголевской, 4. Как рассказала журналистам пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в области Виктория Дубовик, личность нападавшего установили. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Напомним, что адвокат Руслан Ткаченко рассказал, имеют ли право работники ТЦК вручать повестки на частной территории.

Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине мужчина вплавь пытался убежать от военкоматов. Выходка мужчины рассмешила представителей военкомата.