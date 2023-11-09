Побиття військкома в Житомирі: з'явилося нове відео конфлікту (відео)

Конфлікт стався біля одного з магазинів у Житомирі. На відео видно, що не тільки чоловік бив військкома.

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У Житомирі 8 листопада до правоохоронців із заявою про побиття звернувся працівник ТЦК та СП і заявив про побиття невідомим чоловіком. Ввечері 9 листопада, в мережі оприлюднили великий фрагмент відео, на якому видно, що працівники військкомату теж застосовували силу до "нападника".

В кадрі немає початку конфлікту. Відео зафільмоване з камери спостереження на даху закладу, а початок події приховує козирьок. За кілька секунд у кадрі з'являються 4 чоловіки у військовій формі і один хлопець — у цивільному. Один із військових б'є його в обличчя і той падає на землю, збивши "тротуарку". Далі цивільний намагається вдарити військового, а потім дістає телефон, щоб його зняти на відео. Один із чоловіків у формі вибиває в нього телефон.

Хлопець у кепці все ж таки намагається "дати здачі" військовому-кривднику, а інший їх розбороняє.

Як повідомило "Суспільне", інцидент стався 8 листопада біля магазину на вулиці Гоголівській, 4. Як розповіла журналістам речниця Головного управління Національної поліції в області Вікторія Дубовик, особу нападника встановили. Зараз його розшукують правоохоронці.

Нагадаємо, що адвокат Руслан Ткаченко розповів, чи мають право працівники ТЦК вручати повістки на приватній території.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині чоловік вплав намагався втекти від військкомів. Витівка чоловіка розсмішила представників військкомату.