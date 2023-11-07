Адвокат відповів, чи мають право працівники ТЦК вручати повістки на приватній території

Військовий юрист дав пояснення, чи мають право заходити до квартир працівники ТЦК, щоб вручити повістку.

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Під час мобілізації в Україні співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки часто заходять до квартир та приватних ділянок громадян для вручення повісток. Військовий адвокат Руслан Ткаченко пояснив, чи не порушують закон працівники ТЦК.

Законом не регулюється, в яких місцях можуть вручати повістки уповноважені особи. Тож, для вручення повістки чоловікам співробітники ТЦК мають право заходити на приватні території та безпосередньо до місця проживання: будинок або в квартиру військовозобов'язаного. Однак є нюанси.

Вручення повістки в квартирі чи будинку

Юрист пояснив, що потрібно знати і на що звернути увагу під час вручення повістки вдома.

Уповноважений представник не має права проникати в будинок без згоди людей, які там проживають.

Працівники ТЦК, які прийшли до приватного помешкання військовозобов'язаного, мають надати відповідні офіційні документи, що свідчать про їхній статус.

"Якщо працівники ТЦК з поліцією мають всі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження, то за законом України вони мають повне право зайти на приватну територію та вручити повістку" — зазначив адвокат Руслан Ткаченко у виданні "Технофан".

Відмова від підписання повістки: права і наслідки для військовозобов'язаного

У разі відмови в підписанні повістки, зокрема, за місцем проживання, на військовозобов’язаного чоловіка складають акт, який зафіксовує відмову, але не скасовує обов’язок. Документ укладають у присутності свідків, аби було підтвердження причини відмови від отримання повістки. Потім відповідальна особа має відправити цей документ до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а в окремих випадках — до поліції.

Зауважимо, що за неявку за повісткою або за відмову отримувати повістку військовозобов'язаний нестиме лише адміністративну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію у вигляді штрафу 3 400-5 100 гривень.

Нагадаємо, на Україну очікує велика мобілізація. Військовий Євген Дикий зазначив, бажання українців не воювати є цілком нормальним, але уроки історії засвідчують, що якщо не воювати – наслідки будуть катастрофічними.

Раніше Фокус писав, що в Україні планують запустити "смартмобілізацію". Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що зміниться.