Проблемы продолжаются: армия США приостанавливает переговоры о новой логистике F-35

Конгресс требует, чтобы новый договор об обслуживании повысил боеготовность F-35, потому что сейчас каждый второй самолет не готов к выполнению задач. Однако Lockheed Martin пока не готов к такому варианту.

Пентагон приостанавливает переговоры с американским производителем Lockheed Matin относительно нового подхода к логистическому обеспечению истребителей F-35. Об этом сообщает Breaking News.

Представитель Пентагона сообщил изданию, что переговоры с Lockheed Martin зашли в тупик. Военные вынужденно планируют изучить возможность продлить традиционную структуру технического обслуживания, как и было раньше по крайней мере до конца 2024 года.

Отмечается, что помощник министра обороны по вопросам обеспечения Кристофер Лоуман сказал, что они работали над тем, чтобы получить новую логистику с истребителей F-35. Она должна была основываться на результатах, но преградой стал Конгресс. Законодатели требуют, чтобы новое соглашение повысило бы готовность самолетов или снизило расходы на техобслуживание F-35.

Офис министра обороны заявил, что программа обслуживания, которую обсуждают с Lockheed Martin, не соответствует требованиям Конгресса.

"Соответственно, министерство приостанавливает переговоры с Lockheed Martin по F-35 PBL", — отмечается в документе, который получили журналисты.

Как работает логистика с F-35

Сейчас логистика работает следующим образом: Lockheed получит оплату за запчасти и обслуживание на разовой основе. А военные предлагают привязать выплаты за результаты выполненной работы.

Напомним, 22 ноября СМИ писали, как Lockheed Martin пытается решить проблему с обновлением TR-3 на F-35.

Отчет армии США показал, что сейчас каждый второй F-35 является небоеспособным.