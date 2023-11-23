Спонсор войны: НАПК внесла в черный список крупнейшего инвестора строительной отрасли РФ

По данным Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции, руководство немецкой компании Knauf имеет тесные связи с кремлевской властью и активно способствует мобилизации своих работников на войну.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в перечень международных спонсоров терроризма одного из крупнейших в мире производителей строительных материалов — немецкую компанию Knauf. Соответствующее заявление опубликовано на сайте НАПК.

По данным НАПК, за 2022 год Knauf пополнил бюджет РФ на сумму почти 117 миллионов долларов США, а также активно способствует мобилизации своих работников на войну в Украине. В октябре прошлого года компания Knauf согласовывала с властями списки своих сотрудников, которых можно мобилизовать.

За последние 30 лет немецкая компания инвестировала в российскую экономику более 1,65 млрд евро и на сегодняшний день имеет на территории РФ десяток дочерних предприятий, 20 заводов и около 30 ресурсных центров. За это время Knauf создала более 4 тысяч рабочих мест и является крупнейшим инвестором в строительном секторе российской экономики.

Согласно заявлению НАПК, руководство компании имело тесные связи с кремлевской властью. Совладелец Knauf, Николаус Вильгельм Кнауф, был Почетным Консулом РФ в Нюрнберге в течение более чем 20 лет (с февраля 1999-го по март 2022 года).

После начала полномасштабного вторжения России в Украину компания официально заявила, что не собирается прекращать свою деятельность в РФ.

"Мы остаемся в России до тех пор, пока политическая и коммерческая ситуация позволит нам это делать. Мы однозначно несем ответственность за более 4 тысяч сотрудников и их семей, а также за клиентов и поставщиков, со многими из которых у нас были отличные и давние отношения в течение многих лет", — цитирует НАПК заявление Knauf.

Как пишет НАПК, специалисты из Knauf продолжают строить города стране-агрессору.

"Это особенно цинично контрастирует с тысячами разрушенных жилых домов в Украине армией агрессора, финансируемой в том числе за счет налогов Knauf", — говорится в сообщении пресс-службы антикоррупционного ведомства.

Напомним, Украина внесла Nestle в список спонсоров войны. По данным Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции, Nestle объясняет свою позицию тем, что обеспечивает население РФ товарами первой необходимости и заботится о своих более семи тысяч сотрудников, чем поддерживает экономику агрессора.

Ранее Фокус писал, что Украина приостановила статус спонсора войны для венгерского OTP Bank. В НАПК пошли на уступки Венгрии и Греции, рассчитывая на то, что Будапешт разблокирует 500 млн евро военной помощи ЕС для Украины, а Афины не будут блокировать новый пакет санкций ЕС против России.