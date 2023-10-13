Минус один спонсор войны: в НАПК исключили из перечня алмазную компанию из Индии

Одна из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов согласилась придерживаться санкций и не торговать с агрессором.

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В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) решили исключить из перечня международных спонсоров войны крупнейшую в мире компанию по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) из Индии. Сообщение об этом появилось в пятницу, 13 октября.

В агентстве объяснили причины, по которым приняли такое решение. Так, сообщается, что:

SRK не будет нарушать международные обязательства;

откажется от сотрудничества с российскими подсанкционными субъектами;

будет поддерживать все инициативы G7 по ограничениям обращения с российскими алмазами, а откажется от закупок.

При этом в НАПК отметили, что Индия — один из основных покупателей алмазов, в частности мелкого алмазного сырья из России. Также страна является крупнейшим в мире центром производства бриллиантов. Если SRK действительно будет придерживаться своих обещаний, тогда это сильно ударит по способности России воевать против Украины.

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В то же время в агентстве рассчитывают, что G7 уже скоро решится ввести общее эмбарго на российские алмазы.

"Никто не хочет получить кровавое кольцо на свадьбу или рождение ребенка. Мир хочет потреблять ответственно. И мы верим, что производители бриллиантов услышат своих потребителей и подарят им наслаждение радоваться бриллиантам, вместо беспокойства о реальном происхождении камней", – заявил глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

Санкции против российских бриллиантов: что известно

Планируется, что ограничительные меры со стороны Евросоюза будут разработаны в течение осени 2023 года, а заработают они уже с 1 января 2024. Известно, что на территорию ЕС разрешат ввозить только камни с нероссийской маркировкой.

При этом страны G7 еще должны изучить технические детали запрета на алмазы, и уже после этого Европейский Союз сможет разработать правила санкций. Сам план состоит в том, что под запретом окажется закупка алмазов напрямую у российского гиганта ПАО "АЛРОСА" или у перепродавцов в Индии или Объединенных Арабских Эмиратах.

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Тем временем США ввели новые санкции против ведущих российских автопроизводителей. Под санкциями оказались крупнейшие автопроизводители РФ — ВАЗ, УАЗ и "Москвич".

Также напомним, что НАПК 2 октября объявило, что вычеркивает из международного списка войны венгерский банк OTP Bank.