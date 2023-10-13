Мінус один спонсор війни: у НАЗК виключили з переліку алмазну компанію з Індії

Одна з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів погодилася дотримуватися санкцій і не торгувати з агресором.

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У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) вирішили виключити з переліку міжнародних спонсорів війни найбільшу у світі компанію з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) з Індії. Повідомлення про це з'явилося в п'ятницю, 13 жовтня.

В агентстві пояснили причини, через які ухвалили таке рішення. Так, повідомляється, що:

SRK не порушуватиме міжнародних зобов'язань;

відмовиться від співпраці з російськими підсанкційними суб'єктами;

підтримуватиме всі ініціативи G7 щодо обмежень поводження з російськими алмазами, а відмовиться від закупівель.

При цьому в НАЗК зазначили, що Індія — один з основних покупців алмазів, зокрема дрібної алмазної сировини з Росії. Також країна є найбільшим у світі центром виробництва діамантів. Якщо SRK справді дотримуватиметься своїх обіцянок, тоді це сильно вдарить по здатності Росії воювати проти України.

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Водночас в агентстві розраховують, що G7 уже незабаром зважиться запровадити загальне ембарго на російські алмази.

"Ніхто не хоче отримати криваву каблучку на весілля чи народження дитини. Світ хоче споживати відповідально. І ми віримо, що виробники діамантів почують своїх споживачів і подарують їм насолоду радіти діамантам, замість занепокоєння про реальне походження каменів", — заявив голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

Санкції проти російських діамантів: що відомо

Планується, що обмежувальні заходи з боку Євросоюзу буде розроблено протягом осені 2023 року, а запрацюють вони вже з 1 січня 2024 року. Відомо, що на територію ЄС дозволять ввозити тільки каміння з неросійським маркуванням.

При цьому країни G7 ще мають вивчити технічні деталі заборони на алмази, і вже після цього Європейський Союз зможе розробити правила санкцій. Сам план полягає в тому, що під забороною опиниться закупівля алмазів безпосередньо в російського гіганта ПАТ "АЛРОСА" або в перепродавців в Індії чи Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Тим часом США ввели нові санкції проти провідних російських автовиробників. Під санкціями опинилися найбільші автовиробники РФ — ВАЗ, УАЗ і "Москвич".

Також нагадаємо, що НАЗК 2 жовтня оголосило, що викреслює з міжнародного списку війни угорський банк OTP Bank.