Силы обороны закрепились на левом берегу. Где происходят бои и почему рано говорить о прорыве

Морские пехотинцы смогли закрепиться на левом берегу Днепра. Ситуация осложняется наличием реки, а также активностью российской авиации. Фокус разобрался, где происходят основные бои.

Украинские официальные лица впервые подтвердили наличие Сил обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области. Ожесточенные бои идут уже несколько недель. Фокус разбирался, куда продвинулись морпехи и где сейчас идут основные столкновения.

Силы обороны форсировали Днепр

Украинские военные уже второй месяц ведут операцию на левом берегу Днепра в Херсонской области. Официально о наличии Сил обороны в Генштабе не извещали. Первым стало сообщение от главы Офиса президента Андрея Ермака 14 ноября — он сказал, что несмотря на ни на что, ВСУ захватили плацдарм на левом берегу.

"Мы решительно привержены восстановлению суверенитета Украины на всей ее международно признанной территории. Несмотря ни на что, Вооруженные Силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра", — заявил глава ОП.

В Генеральном штабе указвают, что бойцы ВСУ продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

После этого в сводках Генерального штаба появилась информация о ситуации на левом берегу. Раньше ограничивались фразой: "Ведется контрбатарейная борьба". В сводке за 24 ноября указывалось, что бойцы удерживают позиции в оккупированной части Херсонской области.

"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении украинские военные продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника", — указывается в сводке.

Бои на левобережье Днепра – как и где происходят бои

Украинские военные сталкиваются со многими сложностями, продвигаясь к оккупированной части Херсонской области. Нужно ворсировать Днепр при достаточно низких температурах, кроме того, росссийские оккупанты наносят удары КАБ-500, против которых сейчас нет эффективного решения. Самолеты врага сбрасывают бомбы вне зоны достижения ПВО. При этом ВС РФ используют дроны-камикадзе, чтобы пытаться атаковать ВСУ на разных этапах операции. Также, по данным аналитиков DeepState, российские оккупанты перебросили подкрепление для усиления.

"Морская пехота продолжает тяжелые бои за удержание плацдарма в Крынках. Говорить о каких-то освобожденных пунктах еще рано. Тем более, к**апы подтянули резервы. А к**апские КАБы и ФАБы будут и дальше создавать кучу проблем, пока не прибудут долгожданные F-16", – резюмирует сводка.

Основные бои ведутся в прибережной зоне Днепра Фото: deepstatemap.live

22 ноября в отчете Минобороны Великобритании указывалось, что украинские военные ведут бои на левом берегу Днепра в Херсонской области в районе села Крынки. Бои по масштабам меньше, чем на других направлениях, однако ситуация для РФ является некомфортной.

Бои характеризуются сочетанием пехоты, артиллерии и дронов-камикадзе со стороны ВСУ, а со стороны ВС РФ — большим количеством сбрасываемых КАБов.

По словам ветерана АТО и экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, сейчас на левый берег уже удается перебрасывать военную технику. До этого все продвижение происходило за счет действий пехоты, артиллерии и дронов-камикадзе. Говорить о прорыве рано, но работа на этом направлении ведется. В случае прорыва ВСУ смогут выйти к оккупированному Крыму, что сильно пугает оккупантов. Однако РФ пытается укрепиться на новых рубежах и занимается переброской подкреплений.

"Линии Суровикина у них там (на левом берегу) нет. Линию Суровикина они строили 9 месяцев, а на данный момент столько времени нет. Поэтому, если мы так часто сравниваем со Второй мировой, то можно сказать, что наша высадка в Нормандии уже состоялась, а теперь впереди наши Арденны, чтобы прорваться на широкое оперативное пространство", — заявил Дикий.

В Херсонской ОВА 23 ноября заявили о передаче Силам обороны лодок для высадки на левобережье Херсонской области. За последнюю неделю воинам передали 12 катеров для перевозки личного состава и снабжения. Один такой катер может перевозить более 800 кг.

Один такой катер способен перевезти 800 кг Фото: Херсонская ОВА

Видео с "заходом" украинских военных в село на левом берегу Херсонской области — старое

В некоторых Телеграм-каналах распространилось видео, на котором украинские военные якобы встречаются с местными жителями на левом берегу Херсонской области. Однако оно было снято на правом берегу и ему уже год. Ситуация на левобережье такова, что еще рано говорить о заходе в населенные пункты или об их освобождении, обращают внимание в DeepState.

Видео, которое распространяли в соцсетях, — устарешее Фото: скриншот

В Институте изучения войны со ссылкой на российских пропагандистов указывают, что ВСУ присутствуют в Крынках, а также атакуют в районе н.п. Пойма, Подстепное и Песчановка. Аналитик Константин Машовец заявил, что есть определенная активность к западу от Алешек. Российские войска в составе 328 полка ВДВ пытаются контратаковать ВСУ.