"Подложили мину": как ухудшится ситуация в РФ из-за выпуска танков и бронежилетов, — эксперт (видео)

У россиян есть лишние деньги, растет конкуренция между регионами, а в будущем вырастет безработица, перечислил негативные тенденции в РФ эксперт Максим Блант. Причинами этих явлений является мобилизация экономики, которую проводит Кремль.

В РФ нарастают инфляционные процессы, причинами которых является увеличение расходов Кремля на войну в Украине. В частности, наращивается выпуск продукции военного назначения и за это россияне получают зарплату. При этом не работает выпуск гражданских товаров. То есть деньги вроде бы есть, а потратить их не на что и появляется инфляция. Об инфляционных процессах в России подробнее рассказал экономический обозреватель и публицист Максим Блант в эфире портала Freedom.

Блант пояснил, что в РФ используют принципы советской экономики, когда каждое предприятие рассматривалось как потенциальное военное производство. Подобный принцип во времена СССР назывался "мобилизационными мощностями". Но на днях, осенью 2023 года, один из вице-премьеров российского правительства обратился к губернаторам и намекнул, что им пора "готовить предприятия в своих регионах к развертыванию мобилизационных мощностей".

Предприятия выпускают различную продукцию для войны — не только оружие, например, танки, но и военную амуницию — форму, "и бронежилеты, и каски, и шинели, и телогрейки, ватники, сапоги и все остальное", указал Блант. При этом они не выпускают гражданскую продукцию — то есть то, что могли бы купить люди, которые имеют деньги. Наличие денег, не обеспеченных товаром, приводит к росту инфляции.

"Любое военное производство происходит за счет гражданского производства и не ведет к удовлетворению платежеспособного спроса. То есть главный источник инфляции сейчас в России, с которой борется Центральный банк", — пояснил Блант.

По мнению эксперта, статистика, которая показывает якобы рост российского ВВП, на самом деле не говорит о том, что россияне стали жить лучше. Кроме, возможно, директоров "Уралвагонзавода" или "Ростеха", которые выпускают танки или БПЛА. Остальные же граждане "платят дополнительный инфляционный налог".

Ко всему, подобная ситуация "ударит" по России после завершения войны, рассказал Блант журналистам. Имеется в виду, что после войны производство условных танков остановится, россияне не будут иметь работы и "это очень сильная почва для социального взрыва". Кроме того, усиливается разница между различными регионами — становится хуже в тех, где выпускают гражданскую продукцию, и становится лучше там, где занимаются войной.

В целом, по мнению эксперта, перевод экономики России на военные "рельсы" — это "мина замедленного действия", которая взорвется со временем.

Война РФ — детали расходов на оружие и армию

Отметим, ранее Фокус писал о новой военной технике, которую ВС РФ уже получили в 2023 году или получат в будущем. Например, рассказали о государственном заказе на выпуск пяти субмарин проекта "Ясень-М", на которые из бюджета России должны выделить 2,5% — такую сумму Кремль себе вполне может позволить, несмотря на санкции мирового сообщества.

Кроме того, 21 ноября стало известно о росте количества кораблей в составе Военно-морского флота РФ. В частности, в 2023 году в строй стали шесть подводных лодок, носителей крылатых ракет "Калибр". Также завершено производство фрегатов и других видов кораблей — об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Ко всему, россиянин заявил, что РФ в 16 раз увеличила выпуск БПЛА для войны с Украиной.

Напоминаем, эксперты подсчитали количество дронов-камикадзе, которые РФ запустила по Украине в течение десяти осенних недель 2023 года. При этом на линии фронта ВС России ежесуточно запускают по полсотни дронов, рассказали бойцы ВСУ.