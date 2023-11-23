"Это не игра в шахматы": Запад может вывести Украину из "тупика", – Тимоти Снайдер

По мнению американского профессора, разговоры о тупиковой ситуации на поле боя в Украине являются "самоисполняющимся пророчеством пассивности".

Историк и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер не согласен с утверждением, что российско-украинская война зашла в тупик. По его мнению, Запад может помочь Киеву, "бросив на доску еще пять ферзей", пишет The Guardian 23 ноября.

По словам профессора, он не любит, когда ситуацию на фронте называют тупиковой, так как "война — это не игра в шахматы". Он отметил, что война не является зеркальным отражением упомянутой игры, поскольку в реальной жизни количество ресурсов и вооружения, доступных каждой стороне, не ограничено правилами.

"Причина, по которой я ненавижу аналогию с патовой ситуацией, заключается в том, что она предполагает, что мы не можем просто выбросить еще пять ферзей на доску украинцев, и мы можем сделать это в любой момент", — сказал Снайдер.

Историк считает разговоры о тупиковой ситуации на поле боя "самоисполняющимся пророчеством пассивности". По его мнению, политические аргументы некоторых республиканцев против предоставления Украине помощи являются "недобросовестными".

Аргумент якобы усталости от войны в Украине, Снайдер назвал "просто смешным". Профессор предположил, что люди, которые мыслят подобным образом, возможно, "хотят, чтобы Путин победил". Он также подчеркнул, что неспособность сохранить поддержку Украины может обернуться для США долгосрочной внешнеполитической катастрофой.

"Украинцы показали, что они могут сделать гораздо больше, чем мы ожидали. И я думаю, что это тот момент, когда нам нужно продолжать настаивать. Если они обычно могут сделать больше, чем мы ожидаем, то нам следует попытаться найти способы помочь им", — считает историк.

Напомним, 1 ноября The Economist опубликовал статью генерала Валерия Залужного, в которой главнокомандующий ВСУ признал, что ситуация на фронте зашла в тупик, для выхода из которого необходимо совершить большой технологический скачок.

В свою очередь член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 7 ноября заявил, что не может согласиться с утверждением о тупиковой ситуации на фронте, так как активные боевые действия продолжаются.