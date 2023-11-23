На оккупированные территории привезли новую группу рабочих для ремонта техники ВС РФ, — ЦНС

В подполье отмечают, что на ВОТ существует дефицит рабочей силы, ведь местные выехали, отказываются сотрудничать, или мобилизованы противником.

На временно оккупированные территории Украины приехала новая группа рабочих, которые будут заниматься ремонтом поврежденной техники Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом 23 ноября сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Технику после поражения ВСУ россияне ремонтируют на захваченных ангарах предприятий на временно оккупированных территориях", — говорится в сообщении ЦНС.

В подполье отмечают, что на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины существует дефицит рабочей силы, ведь местные или выехали, или отказываются сотрудничать, или мобилизованы врагом.

"Поэтому россияне вынуждены завозить своих гастролеров из РФ. В последнее время, ангары перегружены и работников не хватает, поэтому на ВОТ прибыла новая партия гастарбайтеров", — отмечают партизаны.

Украинское подполье не сообщило, куда именно завезли рабочих из России.

Ситуация с трудоустройством на оккупированных территориях

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича сейчас работает 3500 мариупольцев. Из них 2900 на разборе завалов, 300 — охрана, 200 — по разбору документации и 200 уборщиц.

"Трудовые договоры временные до 01.01.2024, были заключены в августе этого года. Перезаключение планируют с 15 января, а в период с 1 января по 15 января работа бесплатная", — рассказал советник.

Напомним, 22 ноября в Центре национального сопротивления рассказали, что на оккупированных территориях временно разрешили изучать украинский язык. Для этого родителям нужно написать соответствующее заявление, их оказалось больше, чем рассчитывал враг.