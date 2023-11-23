Шантаж и угрозы: действия РФ в Черном море уже имеют последствия для всего мира, — Умеров

По словам главы Минобороны, противник продолжит атаковать корабли под чужими флагами до тех пор, пока у него будет такая возможность. Договариваться не имеет смысла.

Действия России в Черном море угрожают не только Украине, но и всему свободному миру, поэтому пришло время действовать. Об этом заявил глава Минобороны Рустем Умеров во время выступления на заседании Совета министров обороны Юго-Восточной Европы 23 ноября.

По его словам, противник шантажирует всю планету, поэтому украинцы вынуждены защищаться. В результате это приводит к поражениям Черноморского флота РФ.

"Мы знаем, за что мы воюем — за свободу, демократию, права человека, равенство, уважение к человеческому достоинству и верховенство права. Наш враг не имеет ничего из этого. И хочет, чтобы никто не имел", — заявил Рустем Умеров.

Отдельно он отметил, что безопасность в Черном море важна для всех, но Россия продолжает атаковать торговые корабли с флагами других государств и будет это делать до тех пор, пока у них есть такая возможность.

Говорить с противником нет смысла, ведь все договоренности не работают, считает глава Минобороны. Единственное, чего хочет добиться сейчас Кремль — террор, голод и нестабильность, но ему нужно помешать. Для этого Запад должен продолжать поставки военной помощи для ВСУ.

"Только потерпев поражение в Украине, Российская Федерация не сможет никогда никого шантажировать и никому угрожать. Будущее определяют действия. Своей поддержкой Украины вы не только помогаете нам защитить наш народ и государство. Вы строите безопасное будущее для своих граждан на поколения вперед", — подытожил Рустем Умеров.

Напомним, 17 ноября сообщалось, что в ВМС назвали количество уничтоженных украинцами кораблей российского флота. Вывод из строя почти трех десятков военных судов России, как отметил спикер Военно-Морских сил Украины, является хорошим результатом для страны, у которой украли флот в 90-е годы, ограбили в 2014 году и пытались уничтожить в 2022-м.