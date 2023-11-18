Корабль с зерном наткнулся на морскую мину в Черном море возле украинского порта, — Reuters

По словам журналистов, судно двигалось и порта Южный в румынский порт Констанца.

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Торговое судно, балкер Georgia S под флагом Либерии с грузом пшеницы, наткнулось на морскую мину в Черном море. Это произошло недалеко от украинского берега. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, судно двигалось и порта Южный. По данным поставщика услуг по отслеживанию судов и морской аналитики MarineTraffic, корабль направлялся в румынский порт Констанца.

Отмечается, что менеджером судна значится греческая компания Seagate Navigation.

Издание пишет, что после выхода России из соглашения, поддержанного ООН, которое гарантировало безопасные поставки украинского зерна через Черное море, на украинскую портовую инфраструктуру не раз осуществлялись атаки со стороны оккупантов. Более того, РФ не единожды устанавливала морские мины возле украинских берегов.

Напомним, что 9 ноября стало известно, что в Черном море корабль РФ столкнулся с судном, которое направлялось из порта Измаил. Так, В Черном море произошла авария на пересечении двух маршрутов, свидетельствуют данные СМИ. Один маршрут ведет из украинского черноморского порта. Второй — в направлении РФ, откуда вывозится сжиженный газ на территорию ЕС.