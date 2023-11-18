Корабель із зерном натрапив на морську міну в Чорному морі біля українського порту, — Reuters

За словами журналістів, судно рухалося з порту Південний до румунського порту Констанца.

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Торговельне судно, балкер Georgia S під прапором Ліберії з вантажем пшениці, натрапило на морську міну в Чорному морі. Це сталося недалеко від українського берега. Про це пише видання Reuters із посиланням на свої джерела.

За словами журналістів, судно рухалося і порту Південний. За даними постачальника послуг з відстеження суден і морської аналітики MarineTraffic, корабель прямував до румунського порту Констанца.

Зазначається, що менеджером судна значиться грецька компанія Seagate Navigation.

Видання пише, що після виходу Росії з угоди, підтриманої ООН, яка гарантувала безпечне постачання українського зерна через Чорне море, на українську портову інфраструктуру не раз здійснювалися атаки з боку окупантів. Ба більше, РФ неодноразово встановлювала морські міни біля українських берегів.

Нагадаємо, що 9 листопада стало відомо, що в Чорному морі корабель РФ зіткнувся із судном, яке прямувало з порту Ізмаїл. Так, у Чорному морі сталася аварія на перетині двох маршрутів, свідчать дані ЗМІ. Один маршрут веде з українського чорноморського порту. Другий — у напрямку РФ, звідки вивозиться скраплений газ на територію ЄС.