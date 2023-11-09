Не розминулись: у Чорному морі корабель РФ зіштовхнувся з судном, яке прямувало з порту Ізмаїл

У Чорному морі сталась аварія на перетині двох маршрутів, свідчать дані ЗМІ. Один маршрут веде з українського чорноморського порту. Другий — у напрямку РФ, звідки вивозиться скраплений газ на територію ЄС.

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Російське вантажне судно "Славянин" протаранило корабель у біля мису Шабла у Чорному морі біля берегів Болгарії. При цьому отримало пробоїну та повернулось у порт для ремонту. Про подію повідомили на порталі Maritime.

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На порталі вказують, що корабель — пором "Славинин" — рухався під російським прапором. Вантаж судна — природний скраплений газ, який перевозився у металевих цистернах. Маршрут: порт Варни у Болгарії — порт Кавказ неподалік від Кримського мосту.

Місцевість у Чорному морі, де відбулось зіткнення Фото: Google Maps

На порталі вказується, що внаслідок удару російський пором отримав крен у два градуси. При цьому розливу пального не сталось, також не було постраждалих. Отримавши пробоїну, судно не змогло продовжити рух і повернулось у порт Варни.

Корабель, по якому вдарив російський пором, називається New Raouf та плаває під прапором Республіки Палау, ідеться у повідомленні. Судно вийшло з українського порту в Ізмаїлі та рухалось у напрямку Туреччини.

Чим був навантажений корабель New Raouf, у ЗМІ не повідомляють. Однак пояснили, що він продовжив просування у напрямку Босфорської протоки. Сервіс vesselfinder показує, що корабель може прямувати до порту Абу-Кір в Єгипті та придатний для перевезення зерна.

Корабель NEW RAOUF, з яким зіштовхнулось російське судно Фото: Скриншот

Зазначимо, представники російської влади наразі не відреагували на інцидент у Чорному морі. Також немає заяв України щодо подій, внаслідок яких постраждало судно, яке вийшло з порту в Ізмаїлі.

При цьому напередодні, 8 листопада, стало відомо про пошкодження вантажного цивільного судна, яке заходило в один з портів Одеської області. Пошкодження було отримано внаслідок удару російської ракети, запущеної з літаків над Чорним морем. Від вибуху ракети загинув український лоцман, а кілька людей отримали поранення — члени екіпажу та працівники порту.

Нагадуємо, 6 листопада у Керчі ракета вдарила по причалу, біля якого пришвартувався російський військовий корабель "Аскольд". ЗМІ повідомили, що корабель отримав серйозні пошкодження і потребує серйозного ремонту. Після цього британська розвідка припустила, що ЧФ РФ відведе свої кораблі на більшу відстань, щоб вони не потрапляли під удар ракет ЗСУ.