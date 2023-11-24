ВС РФ применили новую тактику перемещения военной техники: Андрющенко рассказал подробности

Четвертые сутки оккупанты перебрасывают военную технику с личным составом в направлении Донецка. В Новоазовск враг перевозит "что-то" военными фурами, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Вооруженные силы Российской Федерации начали использовать новую тактику и направление перемещений военной техники. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

"Новая тактика и направление перемещений", — сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что четвертые сутки с полуночи до трех часов утра фиксируется переброска российских колонн — по 10-15 грузовиков с личным составом ВС РФ через Мариуполь в направлении Донецка. Кроме этого, переброска техники в сторону Бердянска и Розовки Запорожской области через Мариуполь остаются умеренно активными в течение дня.

Петр Андрющенко отметил, что остается вопрос о перевозке чего-то неизвестного военными фурами в сторону Новоазовска Донецкой области.

"Продолжаем наблюдение", — добавил он.

Напомним, 21 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские военные продолжают перебрасывать колонны военной техники в направлении Запорожской области. В Мариуполе заметили пять военных грузовиков, которые двигались к центру, в трех из них было много людей в военной форме. Кроме этого, с ними двигался автомобиль так называемой военной полиции с вооруженными российскими боевиками.

Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты в ночь с 17 на 18 ноября перебросили военную технику через Мариуполь в направлении Бердянска Запорожской области. В частности, речь шла о более 20 тягачах с танками и другой гусеничной тяжелой техникой. По его словам, военные РФ вернулись к тактике переброски техники ночью.