Норвегия вместе с Германией разрабатывает новую "Супер ракету" следующего поколения

Новая ударная ракета под названием SuperSonic Strike Missile должна дополнить противокорабельную ракету NSM с дальностью поражения до 185 км.

Норвежское правительство анонсировало начало совместной разработки сверхзвуковой ракеты следующего поколения в сотрудничестве с Германией. Об этом сообщает пресс-служба Kongsberg Defense & Aerospace.

После успешного завершения разработки морской ударной ракеты NSM (Naval Strike Missile), компания Kongsberg возьмет на себя роль ведущего разработчика новой ударной ракеты, которая будет дополнять NSM. Название нового боеприпаса будет SuperSonic Strike Missile или 3SM Tyrfing. Ее готовность ожидается к 2035 году.

"Разработка норвежских ракет является историей успеха. Норвежская оборонная промышленность с Kongsberg на передовой имеет уникальный опыт и производит ракеты мирового класса. Проект будет продолжать расширять этот стратегически важный опыт, чтобы мы могли продолжать разрабатывать ракеты, которые будут привлекательными для других стран НАТО и близких союзников", — сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Ракеты планируют развернуть на кораблях Военно-морских сил Германии и Норвегии. Вероятно, 3SM будет иметь радиус действия более 200 км, что выше предыдущей NSM. Также для разработки ракеты Kongsberg планирует привлечь опыт и технологии, которые он получил при создании Naval Strike Missile.

Отмечается, что NSM уже стоит на вооружении 13 стран. Правительство предлагает сначала завершить первую фазу разработки, чтобы потом вернуться в парламент с рекомендацией продолжать разработку.

Напомним, в июне СМИ писали, что Польша может передать Украине противокорабельные ракеты NSM.

Армия США планирует дополнить дивизионы HIMARS беспилотными комплексами NMESIS с ракетами NSM.