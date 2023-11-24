Уничтожили ЗРК "Бук" и почти 700 россиян: ВСУ об успехах на Таврическом направлении

Как рассказывают в пресс-центре Сил обороны Таврического направления, ВСУ отбили 14 атак врага в районах Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

Украинские воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. За прошедшие сутки, 23 ноября, ВСУ уничтожили около 675 российских оккупантов, среди потерь врага ЗРК "Бук". Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По информации по состоянию на 24 ноября, в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления отметили, что в целом, на Таврическом направлении враг нанес 16 авиаударов, провел 43 боевых столкновений и совершил 762 артобстрела.

Ситуация на Авдеевском направлении

Враг, при поддержке авиации, не оставляют попыток окружить Авдеевку. Украинские военнослужащие держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.

"Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалиново, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 20 атак", — пишет пресс-служба.

Ситуация на Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях

Как добавляют в пресс-центре Сил обороны, Вооруженные Силы Украины отбили 14 атак врага в районах Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

Кроме того, россияне безуспешно вели штурмовые действия юго-западнее Старомайорского Донецкой области.

Также враг вел штурмовые действия западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

Достижения украинских воинов

Как рассказал Александр Тарнавский, потери врага на направлении составили 675 человек. Также он добавил, что украинские воины уничтожили, кроме ЗРК "Бук-М1", 22 единицы военной техники врага, в частности:

2 танка;

8 ББМ;

3 артсистемы;

1 ПВО;

1 БпЛА;

7 автомобилей.

Еще 37 единиц техники врага повреждены.

Напомним, 23 ноября Александр Тарнавский сообщал, что Вооруженные силы Российской Федерации начали третью волну наступления на Авдеевском направлении. Кроме этого, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.