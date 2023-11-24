Северной Корее удалось вывести спутник-шпион на орбиту Земли, – Минобороны Японии

В КНДР утверждают, что запуск новой ракеты с разведывательным спутником прошел "успешно" и объект официально начнет работу с 1 декабря.

Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) удалось вывести свой разведывательный спутник на орбиту земли. Об этом заявил министр обороны Японии Минору Кихара, передает японское агентство Kyodo 24 ноября.

По словам Кихары, правительство подтвердило, что "какой-то объект", запущенный КНДР, на данный момент находится "на орбите Земли". Глава оборонного ведомства подчеркнул, что оценка была сделана в сотрудничестве с США и Южной Кореей.

При этом министр воздержался от комментариев относительно того, был ли запуск северокорейского шпионского спутника успешным. Он отметил, что Япония будет тщательно анализировать, функционирует ли объект должным образом.

Как отмечают журналисты, резолюции ООН запрещают использование Пхеньяном технологии баллистических ракет. При этом Северная Корея 22 ноября заявила, что "успешно" запустила новую ракету с разведывательным спутником и "точно" вывела его на орбиту. В Пхеньяне утверждают, что спутник официально начнет работу 1 декабря.

Южная Корея подтвердила, что запуск спутника КНДР прошел успешно. Кроме того, официальный портал Космических сил США показал, что военные присвоили северокорейскому спутнику номер. Журналисты полагают, что это говорит о признании Вашингтоном того факта, что объект вышел на орбиту. При этом в Пентагоне отмечают, что успех этого запуска все еще находится на стадии анализа.

Напомним, 19 ноября министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея, как полагают, "почти решила" свои проблемы с ракетными двигателями "с помощью России". По словам военного, это произошло после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Российскую Федерацию в сентябре.

Ранее, 16 ноября, военный аналитик Шон Белл в своем подкасте предположил, что Северная Корея может рассчитывать на технологическую помощь со стороны России в обмен на предоставленное Пхеньяном оружие. Он отметил, что КНДР хочет иметь военный спутник и уже дважды пыталась запустить его.