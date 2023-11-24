Передавал информацию оккупантам: в Харькове будут судить за измену работника "Укрэнерго" (фото)

Харьковчанин, по данным следствия, передавал информацию своему бывшему сотруднику на оккупированную территорию. Для работы на оккупантов подозреваемый использовал данные из рабочей базы "Укрэнерго".

Работник "Укрэнерго" из Харькова помогал армии РФ готовить удары по энергетической инфраструктуре . Он передавал данные об энергосистеме на оккупированную территорию. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

62-летний харьковчанин подозревается в помощи армии РФ. По данным следствия, информацию об энергосистеме, которую мужчина передавал своему бывшему сотруднику на оккупированную территорию, РФ использовала для подготовки ударов по критической инфраструктуре.

62-летнего харьковчанина подозревают в помощи армии РФ Фото: пресс-служба Харьковской облпрокуратуры

Дело будет рассматривать Дзержинский райсуд Харькова.

"Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 62-летнего мужчины по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, харьковчанин использовал данные из рабочей базы "Укрэнерго". Его коллега сейчас проживает на временно оккупированных территориях Луганщины. Тот предоставлял данные об украинских АЭС, ТЭС и ТЭЦ российским службам.

Отметим, что за сутки 23-24 ноября из-за боевых действий на Харьковщине повреждены два газопровода низкого давления.

"Есть отключенные потребители. Также есть отключения потребителей из-за новых вражеских обстрелов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения — за сутки вернули свет 28 абонентам", — говорится в сообщении министерства.

Напомним, Фокус в подробностях сообщал о том, что происходит в энергосистеме Украины осенью, накануне зимнего сезона.

Также эксперты анализировали, что будет с электроэнергией в Украине зимой. По их словам, в нынешней ситуации, с учетом сложностей на тепловых станциях и ожидаемой минусовой температурой, появление графиков отключений потребителей неизбежно.

К слову, сейчас для Украины действуют ограничения в плане импорта электроэнергии, чтобы покрыть дефицит в энергосистеме.