"Такого нельзя делать": ВС РФ обстреляли Чернобаевку после анонса похорон военного, – ОВА

По словам спикера администрации Александра Толоконникова, нельзя окончательно утверждать, что причиной российской атаки стала публикация сельсовета, однако такой вариант не исключен.

Вооруженные силы Российской Федерации могли нанести удар по селу Чернобаевка в Херсонской области в связи с анонсом похорон военнослужащего местным сельским советом. Об этом сказал спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников в эфире "Радио Свобода" от 24 ноября.

Как отмечает Александр Толоконников, 23 ноября глава Херсонской ОВА Александр Прокудин обратился к правоохранителям касательно публикации сельсовета, а также поручил расследовать этот случай главе Херсонского района Михаилу Линецкому.

"На следующий день, как подтверждение того, что такого нельзя делать, был обстрел Чернобаевки", — отметил Толоконников.

Александр Толоконников об обстреле Чернобаевки (01:33)

По словам Толоконникова, все данные об инциденте переданы в правоохранительные органы, уведомлены сотрудники прокуратуры и СБУ. При этом спикер подчеркнул, что нельзя окончательно утверждать, что причиной атаки стала публикация сельсовета, однако такой вариант не исключен.

"Сам обстрел был не по тому месту, где именно планировалось мероприятие. Конечно, мы не можем этого отвергать, потому что это логично", — сказал Толоконников.

Напомним, 23 ноября Вооруженные силы Российской Федерации совершили массированный обстрел Чернобаевки Херсонской области. По слова главы Офиса Президента Андрей Ермака, обстрел велся кассетными боеприпасами.

Ранее. 21 ноября, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские оккупанты сбросили на Херсонскую область 25 управляемых авиабомб за полтора часа. Под удар попали населенные пункты Бериславского и Каховского районов.