"Герой России" за расстрел в Буче: СБУ идентифицировала еще одного российского командира (фото)

По информации следствия, российские военные в течение двух часов расстреляли на дороге два автомобиля и одного мирного жителя.

Украинская служба безопасности разоблачила личность еще одного командира армии РФ, который приказал оккупантам расстрелять гражданских лиц в Буче. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Им оказался подполковник Александр Досягаев. Оккупант является командиром батальона 104-го полка 76-й ДШД воздушно-десантных войск РФ. Под его руководством российские военные запугивали жителей и проводили фильтрационные мероприятия.

Фото: СБУ

Кроме того, подчиненные командира в течение двух часов расстреляли на дороге четырех гражданских лиц, среди которых один волонтер.

По данным следствия, после побега из Киевской области оккупанта наградили "Орденом мужества" и звездой "Героя России".

Как указано в сообщении о подозрении, Александру Досягаеву 37 лет, зарегистрирован он в г. Псков в России. Отмечается, что он зашел на территорию Украины в период с 24 февраля по 4 марта 2022 года, впрочем точное время досудебным расследованием не установлено.

Следствие установило, что 4 марта прошлого года командир со своими военными двигался по ул. Киево-Мироцкой в сторону центра Бучи. Из-за перегороженной экскаватором дороги оккупанты были вынуждены остановиться.

Военные РФ увидели проезжающий мимо автомобиль, который решили расстрелять. На помощь людям, которые могли быть в машине, вышел мужчина, который проживал в доме рядом, впрочем водителя в автомобиле он не обнаружил. Отмечается, что оккупанты выстрелили в голову местному жителю. Вскоре по приказу командира военные обстреляли еще один проезжающий автомобиль, в котором погибли три человека.

Напомним, 4 октября в СБУ сообщили, что объявили подозрение пленному российскому военному, который вместе с другими военными оккупировал Бучу. В частности, он участвовал в "зачистке" города и убивал людей.

Также в конце ноября в США ввели санкции против российских военных, которые совершали преступления в Украине. Под ограничения попал российский полковник Азатбек Омурбеков, известный как "Бучанский мясник".