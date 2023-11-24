Накануне зимы Россия могла накопить до 900 высокоточных дальнобойных ракет, — Игнат (видео)

Представитель командования ВС ВСУ заявил, что по данным Генерального штаба и Воздушных сил, осенью Российская Федерация в месяц использует несколько десятков ракет для ударов по территории Украины.

Перед наступлением зимы российские оккупанты могли накопить до 900 высокоточных дальнобойных ракет. Вероятно, враг использует их для атак по территории нашей страны. Об этом сообщает представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Да, несколько месяцев уже нет таких обстрелов, как это было летом. Если в итоге считать, более 100 ракет каждый летний месяц примерно использовала. Уже в осенние месяцы те, что прошли, таких интенсивных обстрелов ракетами нет. Мы видим больше Х-59, Х-31. Но есть тоже "Искандер-М", "Искандер-К"", — отмечает спикер.

Как отметил Игнат, по данным Генерального штаба и Воздушных сил, осенью Российская Федерация в месяц использует несколько десятков ракет для ударов по территории Украины.

Оккупанты могли накопить до 900 ракет: какие именно

По словам Игната, речь идет лишь о дальнобойном высокоточном оружии.

"Мощность России в ГУР озвучивали. 100 ракет в месяц они могут изготавливать. Поэтому можно сделать какие-то определенные математические выводы, что 870 или уже может даже 900, где-то такое примерно количество именно высокоточных дальнобойных, кроме авиационных ракет (Х-59, Х-31, Х-35), а также "Ониксы", ракеты С-300", — подчеркнул спикер.

Напомним, в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi сообщили, что Россия в социальных сетях распространяют фейки о массированном ракетном обстреле в ночь на 24 ноября. Такие сообщения являются манипуляцией.