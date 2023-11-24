В РФ объявили в розыск основателя проекта, который помогает россиянам сбежать от мобилизации

Григорий Свердлин отреагировал на информацию о своем розыске и сказал, что и в дальнейшем будет продолжать помогать военнообязанным россиянам.

Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск руководителя проекта "Идите лесом" Григория Свердлина. В частности, он помогает жителям России избегать мобилизации. Об этом пишет российское неправительственное издание "Медиазона".

Отмечается, что информация о розыске мужчины появилась в официальной базе МВД России. Его разыскивают по уголовной статье, однако не указывается, какой именно.

Григорий Свердлин Фото: Медиазона

Также сообщается, что на прошлой неделе российское Министерство юстиции объявило Свердлина "иностранным агентом". В ведомстве не понравилось, что он живет за границей, выступает против войны, негативно высказывается и "распространяет ложь" о власти России.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину мужчина руководил фондом помощи для бездомных "Ночлежка".

Собственно, проект "Идите лесом" запустился осенью прошлого года после объявления мобилизации в РФ. С помощью Telegram-бота можно узнать, где спрятаться от повесток, как безопасно выехать из России. Кроме того, волонтеры проекта также могут дать российским уклонистам деньги на билет.

Отметим, что на своей Facebook-странице Григорий Свердлин написал, что будет выяснять, по какой именно статье его объявили в розыск и добавил, что "в любимый город Санкт-Петербург и так было понятно, что ехать не стоит". Кроме того, он отметил, что в рамках своего проекта помог уже 19 541 россиянину и будет продолжать свою работу.

"Кому-то помогли консультацией, кому-то дезертировать и покинуть Россию, кому-то оказали психологическую помощь, кому-то помогли переехать и спрятаться", — говорится в сообщении.

Напомним, в Бурятии мужчина для избежания службы купил справку о смерти. Он уже был мобилизован в прошлом году и поехал домой в отпуск, впрочем возвращаться на войну он не захотел.

21 ноября СМИ сообщали, что в Москве 23-летний мужчина застрелился из-за полученной повестки в военкомат.