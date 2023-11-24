Распределены зоны ответственности: Украина построит многоуровневую оборону, — Минобороны

Министр обороны Умеров и министр цифровой трансфоромации Федоров договорились создать рабочую группу по вопросам строительства фортификационных сооружений.

При Министерстве обороны Украины создана межведомственная рабочая группа, которая будет изучать проблемные вопросы по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений и своевременно реагировать на них. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Такое решение 24 ноября было принято на встрече министра обороны Рустема Умерова с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

По информации Министерства обороны, консультативно-совещательный орган будет координировать усилия органов военного управления, центральных и местных органов исполнительной власти по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Зоны ответственности

В МО Украины сообщили, что на первой линии обороны строительство фортификационных сооружений будут осуществляют военные подразделения. Второй и третьей линиями обороны будут заниматься Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины через привлечение частных подрядных организаций.

Министр цифровой трансформации Федоров отметил, что фортификационные сооружения помогут усилить обороноспособность нашей страны и эффективнее противодействовать противнику.

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

"Нам уже удалось найти финансирование среди украинского бизнеса на строительство фортификационных сооружений на наиболее "горячих" направлениях. Спасибо всем компаниям, которые готовы присоединиться к этому важному направлению для фронта", — заявил Федоров.

Напомним, 23 ноября сообщалось, что утвержден "военный безвиз" и категории бюджета Минобороны. По словам заместителя министра обороны Юрия Джигира, Украина приближается к стандартам НАТО и вводит реальные инструменты, которые давно и успешно работают во всех государствах НАТО.