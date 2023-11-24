Мобилизация в Украине: как проходит процедура призыва на службу в армию

По словам руководителя пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, после получения повестки военнообязанный должен появиться в ТЦК и СП, пройти медицинский осмотр и предоставить весь пакет документов.

Российские информационные кампании прикладывают усилия для распространения тревожной обстановки. У граждан Украины возникает неправильное представление о том, что получив первую повестку, они автоматически направляются на фронт. Однако реальная ситуация не совсем такова. Об этом в эфире телемарафона сказал руководитель пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Согласно высказыванию эксперта, первое призывное уведомление вручается гражданину в возрасте от 18 до 60 лет с целью уточнения его регистрационных данных. Человек должен:

появиться в ТЦК и СП;

пройти медицинское освидетельствование для того, чтобы выяснить его состояние здоровья и соответственно пригодность к службе;

предоставить весь пакет документов о специальности, образовании, семейном положении, наличии/отсутствии причин для получения отсрочки.

"Если есть причины для получения отсрочки, он предоставляет все эти документы. Соответственно, к мобилизации он не привлекается. Если же он имеет жалобы на здоровье, его признают ограниченно пригодным, таких людей могут потребовать для прохождения службы в тылу", – отметил Фитьо.

Второе призывное уведомление вручается военнообязанному только после успешного прохождения медицинского осмотра, подтверждающего его годность к мобилизации, предоставления всех необходимых документов и отсутствия оснований для получения отсрочки.

"Это может быть в определенном каком-то периоде и времени. Вторая повестка – вызывают, это мобилизационное распоряжение. Согласно этому мобилизационному распоряжению военнообязанный направляется в мобилизационный центр. В учебном центре проходит обучение от месяца времени. Это базовая военная подготовка в профессии стрелка ", – сказал руководитель пресс-службы Сухопутных войск ВСУ.

В случае более сложных профессий, таких как оператор-наводчик или оператор дронов, продолжительность обучения увеличивается пропорционально программе — от месяца до трех месяцев. Кроме того, тренировки могут проводиться за границей, в странах-партнерах, такиНапомним, во Львовской областной военной администрации издали приказ, которым разрешили работникам ТЦК проверять документы у мужчин призывного возраста. Стоит отметить, что действующее законодательство дает право проверять документы только полицейским и представителям нескольких других силовых структур.

Также 9 ноября во Львове жители сняли на видео, как люди в военной форме насильно затолкали мужчину в бус. В областном ТЦК и СП подтвердили, что инцидент произошел с участием работников военкомата и отметили, что проводится служебная проверка.х как Британия, Испания и Германия.

"Только после того, как состоялось обучение, согласование, тогда мобилизованный военнослужащий направляется в свое подразделение, в которое его распределят", – отметил он.

Напомним, во Львовской областной военной администрации издали приказ, которым разрешили работникам ТЦК проверять документы у мужчин призывного возраста. Стоит отметить, что действующее законодательство дает право проверять документы только полицейским и представителям нескольких других силовых структур.

Также 9 ноября во Львове жители сняли на видео, как люди в военной форме насильно затолкали мужчину в бус. В областном ТЦК и СП подтвердили, что инцидент произошел с участием работников военкомата и отметили, что проводится служебная проверка.