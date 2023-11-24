"Воюем не с простым врагом": в ВСУ рассказали о высокой активности ВС РФ под Бахмутом

По словам подполковника Владимира Фитьо, российские оккупанты быстро учатся, поэтому иногда украинским защитникам приходится сложно. При этом, атаки противника, которых было за последние сутки 11, успешно отбиваются.

На Бахмутском направлении продолжаются активные бои и российские оккупанты перебросили колоссальное количество, чтобы попытаться достичь успехов. Об этом заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо в эфире телеканала "Еспресо.TV" 24 ноября.

По его словам, бои сейчас фиксируются возле населенных пунктов Клещиевка и Андреевка. Только за прошлые сутки Силам обороны удалось отбить 11 вражеских атак.

"На Бахмутском направлении противник усилил активные наступательные действия где-то ориентировочно три недели назад, пытается восстановить предварительно утраченные позиции. Украинские защитники находились в активной обороне и при возможности улучшали свое тактическое положение, переходили к атакующим действиям. Видим, что активность противника на данном участке фронта является высокой", — заявил Владимир Фитьо.

Отдельно было отмечено, что противник также активно использует авиацию и дроны-камикадзе, при помощи которых наносятся атаки по украинским позициям. Также у противника большое количество человеческого ресурса, боеприпасов и военной техники.

Это приводит к тому, что ВСУ приходится бороться с врагом, которое нельзя недооценивать, продолжает представитель Сухопутных войск.

"Мы должны понимать, что воюем не с простым врагом. Основная его черта — очень быстро учится. И то, что удачно удается применить украинцам на поле боя, российские воины тут же учатся и используют это против нас", — заявил Владимир Фитьо.

За прошедшие сутки ВС РФ 353 раза обстреляли позиции ВСУ, 203 оккупантов удалось уничтожить на данном направлении, 48 единиц вражеской военной техники было уничтожено или повреждено.

Напомним, 24 ноября сообщалось, что защитники Бахмута противостоят дронам оккупантов с помощью специальных ружей. По словам журналистов, украинские защитники на одной из направлений Донбасса подверглись ударам нескольких российских дронов, причем один из таких беспилотников врезался в автобус неподалеку от расположения ВСУ.