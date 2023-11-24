Обстрел Чернобаевки: правоохранители начали расследование в отношении начальника СВА, — глава ОВА

Глава военной администрации назвал публикацию анонса с точным временем и местом прощания с погибшим воином — "грубым нарушением правил безопасности".

Вооруженные силы Российской Федерации 23 ноября нанесли удар по селу Чернобаевка в Херсонской области. Погибли три человека, еще пятеро местных жителей — ранены. Инициировано расследование в отношении начальника Чернобаевской СВА Игоря Дударя. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Грубое нарушение правил безопасности": Прокудин об анонсе похорон военного

Кроме того, глава ОВА подтвердил информацию о том, что 22 ноября Чернобаевская военная администрация опубликовала сообщение указав время и место прощания с погибшим воином.

"Это грубое нарушение правил безопасности, которые нужно соблюдать в прифронтовом населенном пункте", — подчеркнул глава ОГА.

По словам Прокудина, еще тогда он дал поручение безотлагательно исправить эту ситуацию. Поэтому соответствующее сообщение, удалили, а церемонию захоронения перенесли на другое время и место.

"Но, к сожалению, вчера враг безжалостно обстрелял село используя кассетные боеприпасы. Погибло три человека, еще пятеро местных жителей — ранены. Мне страшно даже представить сколько было бы пострадавших, если бы мы не приняли меры", — отметил глава военной администрации.

Прокудин инициировал проведение служебного расследования: детали

По словам главы ОВА, сейчас правоохранительные органы и Служба безопасности Украины проводят расследование.

Также он инициировал проведение служебного расследования в отношении начальника Чернобаевской СВА Игоря Дударя.

"По результатам виновные будут привлечены к ответственности", — подчеркнул Прокудин.

ВС РФ кассетными снарядами обстреляли Чернобаевку

Напомним, 23 ноября Вооруженные силы Российской Федерации осуществили массированный обстрел Чернобаевки Херсонской области. По слова главы Офиса Президента Андрея Ермака, обстрел велся кассетными боеприпасами.

Кроме того, спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников в эфире "Радио Свобода" заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации могли нанести удар по селу Чернобаевка в связи с анонсом похорон военнослужащего местным сельским советом.

Напомним, 21 ноября, председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что российские оккупанты сбросили на Херсонскую область 25 управляемых авиабомб за полтора часа. Под удар попали населенные пункты Бериславского и Каховского районов.