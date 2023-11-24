Уже через 15 минут: Израиль заявил о нарушении режима перемирия боевиками ХАМАС

По информации МИД Украины, в первый день перемирия удалось освободить из заложников восемь украинских граждан.

Армия обороны Израиля сообщила, что неустановленные палестинские боевики в секторе Газа нарушили зарождающееся прекращение огня всего через 15 минут после начала акции. Об этом сообщает Newsweek.

ЦАХАЛ подтвердил, что израильские военные перехватили ракету, выпущенную в сторону южного Израиля.

"Ракетные сирены прозвучали в эвакуированных южных израильских городах Киссуфим и Эйн-ха-Шлоша рано утром в пятницу, 24 ноября, вскоре после вступления в силу четырехдневного прекращения огня, которое позволит осуществить обмен пленными и доставку гуманитарной помощи в осажденный и опустошенный сектор Газа", — подчеркивает издание.

Спикер ЦАХАЛ отметил что ракета была выпущена в 7:15 утра по местному времени, то есть спустя 15 минут после вступления в силу режима прекращения огня, который в ЦАХАЛ называют "оперативной паузой".

"Пока неясно, какая группировка несет ответственность за предполагаемый запуск ракеты, хотя ранее ЦАХАЛ заявлял, что ХАМАС несет ответственность за любые нападения из сектора Газа на юг Израиля, поскольку он имеет влияние на другие местные группировки боевиков", — уточняет издание.

Newsweek пишет, что журналисты попытались связаться с представителем ХАМАС через WhatsApp, однако пока безрезультатно.

Перемирие в секторе Газа — что оно даст

Пятничная пауза в боевых действиях наступила после нескольких недель трудных переговоров между Израилем, ХАМАС, США, Египтом и Катаром.

Перемирие позволит сотням грузовиков с гуманитарной помощью въехать в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом. Однако надежд на скорое прекращение боевых действий мало.

Кроме того, ХАМАС отпустил первую группу заложников, заявил израильский чиновник. По данным Times of Israel, террористы освободили 13 человек — женщин и детей. Они уже переданы Красному Кресту на пограничном КПП с Египтом.

Также в МИД Украины сообщили, что в день перемирия из сектора Газа удалось эвакуировать восемь украинских граждан.

В пятницу утром, 24 ноября, газета The Times of Israel объявила, что ЦАХАЛ применил меры по разгону беспорядков, чтобы помешать палестинцам вернуться в свои дома в северной части сектора Газа во время паузы в боевых действиях.

Информация о вероятном освобождении заложников появилась еще 22 ноября. Тогда отмечалось, что Израиль согласился на сделку с ХАМАС для освобождения заложников. Журналисты утверждали, что режим перемирия продлится несколько дней, а каждые сутки прекращения огня будут якобы означать освобождение еще 10 заложников.

Освобожденные заложники представляют собой лишь небольшую группу из примерно 240 человек, удерживаемых террористами Газы с 7 октября. Израиль намерен освободить 150 палестинских заключенных, задержанных за террористические преступления, всех женщин и несовершеннолетних, в обмен на 50 израильтян. Сегодня Израиль освободит 39 человек в обмен на возвращение первых 13 израильтян.