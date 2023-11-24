Вклад РФ: в ОП рассказали, почему в ЕС приходят к власти ультраправые (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, война в Украине привела к хаосу на Западе и потоку мигрантов. А Владимир Путин систематически делает все, чтобы ситуация усугублялась.

Одна из причин, почему в Европе к власти начали приходить ультраправые, может крыться в действиях России. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире "24 канала" 24 ноября.

По его словам, у Кремля была многолетняя программа, которая направлена на дестабилизацию в западных странах. Одним из примеров является кризис на финской границе, куда Россия отправляет пакистанских и афганских мигрантов. Подобная ситуация фиксируется и на границе с Польшей последние 2 года.

"Это абсолютно понятный процесс. Резкий поворот "вправо" очевиден, и в это достаточно системно вкладывалась Россия", — заявил советник главы ОП.

Отдельно было отмечено, что Европа многие годы пыталась построить мультикультурное общество и мигранты должны были помочь преодолеть дефицит рабочей силы, однако Владимир Путин начал использовать это в свою пользу. Он давил на западные демократии и в результате к власти приходили не классические интеллигентные политики, а жесткие партии.

Кремль желает, чтобы антимигрантские настроения в Европе становились сильнее, а этим часто пользуются ультраправые политики, обещающие запретить въезд мигрантов. Также такие партии могут обещать увеличить финансирование на личные нужды населения за счет других расходов, среди которых и помощь Украине.

"Война в Украине спровоцировала много хаоса в разных регионах. Если Путин и дальше будет продолжать войну в Украине, к власти в Европе все чаще и чаще будут приходить ультраправые, ориентирующиеся на единственное нацистское государство в сегодняшнем мире – Россию", — продолжает Михаил Подоляк.

Теперь европейцам следует понять, продолжает советник главы ОП, что инвестиции в Украину являются инвестициями в безопасность.

Напомним, 20 сентября сообщалось, что польские ультраправые давят на правительство из-за поддержки украинских беженцев. Исследование CBOS Foundation показало неприязнь гражданок Польши к молодым украинкам, что может быть связано с конкуренцией и за рабочие места, и за мужчин.