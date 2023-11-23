Против помощи Украине и расширения ЕС: на выборах в Нидерландах побеждают ультраправые

Ни одна из возможных партий для создания правительства не выражает поддержку идей Герта Вилдерса. Прогнозируется, что переговоры о формировании правящей коалиции будут сложными.

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На парламентских выборах в Нидерландах победила антиевропейская ультраправая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, который выступает против помощи Украине. Об этом сообщил нидерландский общественный вещатель NOS.

Предварительные данные показали, что "Партия свободы" Вилдерса получает 37 мест в 150-местной нижней палате парламента. Соответствующий результат позволит Вилдерсу возглавить переговоры о формировании новой правящей коалиции.

Ближайший соперник партии Вилдерса — альянс "Зеленые-Партия труда" во главе с бывшим вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом. Он может получить 25 мест, свидетельствуют предварительные данные.

Народная партия за свободу и демократию (VVD) действующего премьера Марка Рютте, которую сейчас повела на выборы Дилан Ешильгоз-Зегериус, оказалась на 24 месте.

Новообразованная политическая партия "Новый общественный договор" (NSC) под лидерством Питера Омцига получает 20 мандатов.

Новый "Союз фермеров-граждан" (BBB), образованный на фоне фермерских протестов в Нидерландах, может рассчитывать на 7 мандатов.

Результаты экзитполов

Открыто выступает против ЕС: что известно о Герте Вилдерсе

Вилдерс, известный своими антиисламскими заявлениями, в выступлении 22 ноября пообещал "вернуть страну" нидерландцам и остановить "цунами мигрантов и искателей убежища", сообщает "Радио Свобода".

Также глава "Партии свободы" открыто выступает против Европейского Союза, призывая Нидерланды контролировать границы, значительно сократить свои выплаты союзу и блокировать вступление новых членов.

Он также часто высказывал мнение, что Нидерланды должны прекратить поставки оружия Украине, аргументируя это необходимостью сохранения средств обороны для собственной защиты.

Ни одна из возможных партий для образования правительства не выражает поддержку этих идей. Прогнозируется, что переговоры о формировании правящей коалиции будут трудными.

Чем это грозит Украине: мнение журналиста

Журналист Сергей Сидоренко в своем Facebook сообщил, что победа Герта Вилдерса угрожает вступлению Украины в ЕС и военной помощи украинской армии для борьбы с агрессией Российской Федерации.

Сидоренко о выборах в Нидерландах

Лидер партии фермеров в Нидерландах отказалась слушать Зеленского

Также напомним, лидер партии BoerBurgerBeweging (движение фермеров и граждан, аграрная политическая партия — ред.) в Нидерландах Каролин ван дер Плас отказалась слушать выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте, об этом политик написала в Twitter 4 мая.

Она подчеркнула, что в Нидерландах 4 мая чтят память гражданских и военных, погибших во время Второй мировой войны, а значит то, что визит Зеленского в страну был запланирован именно в этот день — "неуместно".

Напомним, в президентских выборах в Аргентине победил Хавьер Милей. 20 ноября его поздравил с этим в соцсети X (ранее — Twitter) президент Украины Владимир Зеленский.