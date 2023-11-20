"Благодарен за четкую позицию": Зеленский поздравил Милея с победой на выборах в Аргентине (фото)

Новоизбранный президент Хавьер Милей открыто поддерживает Украину. Он заявлял, что готов встретиться с Владимиром Зеленским.

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В президентских выборах в Аргентине победил Хавьер Милей. 20 ноября его поздравил с этим в соцсети X (ранее — Twitter) президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен за четкую позицию в поддержку Украины. Будем работать вместе над развитием сотрудничества и восстановлением мирового правопорядка, основанного на международном праве", — написал он.

Публикация Зеленского в X от 20 ноября Фото: Скриншот

Что известно о Хавьере Милее?

53-летний экономист Хавьер Милей набрал во втором туре выборов в Аргентине 55% — примерно на 2 миллиона голосов больше своего соперника. Он считается правым либертарианцем с радикальными взглядами.

Милей выступает за отказ от сотрудничества с Китаем и Россией, зато стремится поддерживать отношения с США и Израилем. Известно, что он поддерживает Украину и посетил одну из открытых сессий Конгресса с сине-желтым флагом в руках.

"Я принес украинский флаг по большей части потому, что те из нас, кто поддерживает идеи свободы, не могут терпеть или поддерживать вторжение подобно тому, которое Россия сделала в Украине", — объяснял он.

Новоизбранный президент Аргентины заявлял о своей готовности встретиться с Зеленским, а лидера РФ Владимира Путина называл "автократом".

Напомним, 20 ноября в Украину с неанонсированным визитом приехал глава Пентагона Ллойд Остин. Он сообщил, что привез в Киев важное сообщение.

Также 20 ноября в СМИ проинформировали, что Финляндия может закрыть границу с Россией. Судьба четырех пунктов пропуска, которые пока работают, будет объявлена правительством уже в ближайшее время.