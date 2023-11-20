Финляндия может полностью закрыть границу с РФ с 22 ноября, — СМИ

По информации журналистов, финские власти пришли к выводу, что гарантированное международными соглашениями право просить об убежище потеряло актуальное значение на восточной границе из-за действий России. Финляндия считает, что РФ причастна к транспортировке просителей убежища к финской границе.

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Власти Финляндии могут принять решение о закрытии с полуночи 22 ноября четырех пунктов пропуска границе с Российской Федерацией. Перед этим была остановлена работа других пяти пунктов. Об этом сообщило 20 ноября финское издание Iltalehti.fi.

Соответствующее решение правительство страны может объявить в ближайшее время, рассказали журналистам источники в департаменте внешней политики и безопасности, говорится в публикации. Но позже в аппарате премьер-министра Петери Орпо рассказали, что правительственный совет сегодня не будет собираться. Сейчас на восточной сухопутной границе с РФ в Финляндии работают только 4 пограничных пункта.

Закрытие пунктов пропуска на границе с РФ: что известно

В прошлый четверг, 16 ноября, Финляндия решила закрыть пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они закрыты для движения транспорта с субботы. В то же время Финляндия решила, что заявления о предоставлении убежища будут приниматься только на пограничных переходах Вартиус и Салла, то есть Кайнуу и Лапландия.

В пятницу министерский комитет по внешней политике и политике безопасности президента и правительства получил обзор ситуации на восточной границе.

Россияне начали переправлять нелегальных просителей убежища в Костамус, недалеко от пограничной станции Вартиус. Об этом были разведданные, и позже сообщалось, что это произошло. В этом случае было решено подготовить возможность закрытия всей восточной границы. Финляндия дала понять России, что не воспринимает использование человеческого оружия как средство давления.

Напомним, 18 ноября стало известно, что Финляндия закрыла четыре из восьми пунктов пересечения границы с Россией в ответ на всплеск миграции. Кроме того, известно, что в течение последних суток на этих пунктах пропуска были установлены бетонные барьеры и временные заборы — стационарные металлические ограждения или временные заборы из колючей проволоки.