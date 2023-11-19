Наплыв мигрантов из РФ: Финляндия направила военных к границе и строит укрепления (фото)

По словам заместителя командира пограничной службы Томи Тиркконена, армия официально оказывает помощь пограничной охране.

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Большой наплыв мигрантов из третьих стран с территории РФ вынудил финские власти направить на границу строительные и инженерные армейские подразделения. Военные строят защитные сооружения на государственной границе, чтобы гарантировать национальную безопасность. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщило издание Yle.

"Эта мера по обеспечению безопасной работы пограничного пункта", – заявил начальник пограничного пункта, капитан Йоуко Киннунен.

Финляндия направила военных к границе и строит укрепления Фото: Скрин видео

В сообщении говорится, что ситуация на границе спокойная. За прошедшие сутки, 18 ноября, заявление о предоставлении убежища подали 67 человек. По информации финских пограничников, некоторые просители убежища были доставлены с территории России на границу с Финляндией против их воли и буквально "вытолкнуты" за пределы российского пограничного поста, после чего с российской стороны за ними закрыли ворота, сделав возвращение невозможным.

Киннунен рассказал, что люди, перешедшие границу в субботу, проявляли агрессию по отношению к российским пограничникам и выкрикивали в их адрес ругательства.

"Мы считаем, что поведение последней группы, состоявшей из 20 человек, свидетельствует, что они не хотели покидать Россию и не стремились попасть в Финляндию", – сказал он.

Финляндия направила военных к границе и строит укрепления Фото: Скрин видео

В Пограничной службе заявили, что готовятся к длительному закрытию границы в районе КПП Вартиус в Кухмо.

Заместителя командира пограничной службы Кайнуу Томи Тиркконен сообщил, что армия официально оказывает помощь пограничной охране.

"Заграждающие устройства помогут обеспечить общественный порядок и безопасность в сложившейся тревожной ситуации. Это наша обычная работа, мы регулируем собственную готовность в соответствии с ситуацией и при необходимости используем сотрудничество с армией для поддержки.", – сообщил Тиркконен.

Заместителя командира пограничной службы добавил, что на данный момент речь о военной помощи армии не идет и ситуация полностью находится под контролем Пограничной службы.

За прошедшие сутки, 18 ноября, заявление о предоставлении убежища подали 67 человек. Фото: Скрин видео

По словам Тиркконена, финская разведка получила данные, что в приграничных российских регионах еще есть граждане третьих стран, которых вероятно переправят на границу с Финляндией.

"На данный момент ситуация спокойная и полностью под контролем. Мы готовимся к тому, чтобы так было и в дальнейшем. Именно поэтому мы повышаем готовность и ведем строительные работы в районе перехода границы", – добавил пограничник.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закрытие российско-финской границы для мигрантов "создает новые разделительные линии в Европе" и пообещала, что Москва "проработает" ответные действия "в межведомственном формате".

Напомним, финские пограничники считают мигрантов инструментом гибридной войны РФ против Финляндии. В ночь на 18 ноября более 30 нелегалов на велосипедах пытались прорваться в Финляндию со стороны России.

Ранее Фокус писал, что после того как Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, россияне устроили митинг. В СМИ пишут, что россияне уже создали петицию против закрытия пунктов пропуска, ее подписали почти 10 тысяч человек.